NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Utorak 20.45 Andora - Srbija 2&2-4 (1,82)



20.45 Turska - Gruzija 1X&2+ (1,40) 20.45 Italija - Izrael 1&2-5 (1,63)20.45 Turska - Gruzija 1X&2+ (1,40) Ukupna kvota: 4,15

Srbija mora da slavi kako bi imala kakve takve šanse da se plasira na Svetsko prvenstvo, a i očekujemo reakciju igrača nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija.

Italija nastavlja poteru za Norveškom i pobeda protiv Izraela ne bi smela da se dovodi u pitanje.

Turska igra na golove, napadački je nastrojena i očekujemo sličan meč onom iz Gruzije kada je četa Vinčenca Montele slavila rezultatom 3:2.

