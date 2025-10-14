NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
20.45 Andora - Srbija 2&2-4 (1,82)
20.45 Turska - Gruzija 1X&2+ (1,40)
Ukupna kvota: 4,15
Srbija mora da slavi kako bi imala kakve takve šanse da se plasira na Svetsko prvenstvo, a i očekujemo reakciju igrača nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija.
Italija nastavlja poteru za Norveškom i pobeda protiv Izraela ne bi smela da se dovodi u pitanje.
Turska igra na golove, napadački je nastrojena i očekujemo sličan meč onom iz Gruzije kada je četa Vinčenca Montele slavila rezultatom 3:2.
