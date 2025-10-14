Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

14. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Utorak

20.45 Andora - Srbija 2&2-4 (1,82)

20.45 Italija - Izrael 1&2-5 (1,63)
20.45 Turska - Gruzija 1X&2+ (1,40)

Ukupna kvota: 4,15

Srbija mora da slavi kako bi imala kakve takve šanse da se plasira na Svetsko prvenstvo, a i očekujemo reakciju igrača nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija.

Italija nastavlja poteru za Norveškom i pobeda protiv Izraela ne bi smela da se dovodi u pitanje.

Turska igra na golove, napadački je nastrojena i očekujemo sličan meč onom iz Gruzije kada je četa Vinčenca Montele slavila rezultatom 3:2.

