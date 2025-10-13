SLOVENIJA - ŠVAJCARSKA: Najava meča kvalifikacija za SP

ŠVAJCARSKA će pokušati da zadrži stoodstotan učinak u kvalifikacijama, ali neće biti lako "sajdžijama" na gostovanju Sloveniji koja je u poslednje više od tri godine kod kuće izgubila samo jedan meč.

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, Slovenija još čeka prvu pobedu u ovom kvalifikacionom ciklusu i večeras je pod velikim pritiskom. Takođe, Švajcarska ima bolji skor na gostovanjima (15-5-1) nego Slovenija kod kuće (11-7-1) u istom razdoblju.

Istorija međusobnih duela im takođe ide na ruku (6 pobeda u poslednjih 7 mečeva).

Švajcarska je bolja u svim segmentima igre i očekivano je favorit na kladionicama. Sloveniji ostaje da se uzda u domaći teren. Verujemo da će zatresti mrežu Švajcaraca, ali nismo sigurni da će to biti dovoljno za bod.

Naš tip: GG (kvota 2,00)

