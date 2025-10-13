DOMAĆINU SE NE PIŠE DOBRO: Proradila nemačka mašinerija

NEMAČKA gostuje Severnoj Irskoj u derbiju grupe A kvalifikacija za SP. Ova grupa je potpuno izjednačena a duel u Belfastu mogao bi da usmeri borbu za vrh.

FOTO: AP/Tanjug

Severna Irska je izuzetno čvrsta kod kuće (neporažena od oktobra 2023: 6 pobeda, 1 remi), organizovana u odbrani i opasna iz kontri, pa će pokušati da ponovo iznenadi favorita.

Ipak, istorija govori u prilog Nemcima – dobili su svih poslednjih deset međusobnih mečeva, uglavnom razlikom od dva gola.

„Panceri“ su protiv Luksemburga (4:0) pokazali da se njihova ofanziva vraća u ritam, a izostanak kapitena Konora Bradlija dodatno slabi odbranu domaćina. defanzivac Liveprula je naime ispunio kvotu kartona protiv Slovačke.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,47)

