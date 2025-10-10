NEMAJU VIŠE PRAVO NA GREŠKU: Nemci se nalaze u neugodnoj situaciji

REPREZENTACIJA Nemačke će ugostiti Luksemburg u trećem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Meč se igra na "Pro zero areni" u Sinshajmu i počinje od 20 časova i 45 minuta.

FOTO: AP/Tanjug

Nemačka je sebi napravila problem na samom startu kvalifikacija kada je neočekivano poražena od Slovačke rezultatom 0:2, dosta je loše izgledala na tom meču i Slovaci su znali kako to da iskoriste.

Nakon toga jeste usledio rutinski trijumf protiv Severne Irske, ali kako je u grupi uz pomenute reprezentacije još samo Luksemburg, jasno je da Slovačka ima kvalitet da pobeđuje sve utakmice do kraja i "panceri" moraju da ih prate, te čekaju naredni međusobni duel na gostujućem terenu kako bi preuzeli primat u grupi "A".

Podsetimo, samo prvoplasirani iz grupe ide direktno na Svetsko prvenstvo, dok drugi na tabeli ide u baraž za plasman na najveću fudbalsku smotru.

Današnji rival "Manšaftu" biće Luksembur koji nije dobro otvorio kvalifikacije, poražen je Severne Irske i Slovačke, postigao je samo jedan gol i sve sem ubedljivog trijumfa izabranika Julijana Nagelsmana bi bilo veliko iznenađenje.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,53)

