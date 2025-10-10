NEMAJU VIŠE PRAVO NA GREŠKU: Nemci se nalaze u neugodnoj situaciji
REPREZENTACIJA Nemačke će ugostiti Luksemburg u trećem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Meč se igra na "Pro zero areni" u Sinshajmu i počinje od 20 časova i 45 minuta.
Nemačka je sebi napravila problem na samom startu kvalifikacija kada je neočekivano poražena od Slovačke rezultatom 0:2, dosta je loše izgledala na tom meču i Slovaci su znali kako to da iskoriste.
Nakon toga jeste usledio rutinski trijumf protiv Severne Irske, ali kako je u grupi uz pomenute reprezentacije još samo Luksemburg, jasno je da Slovačka ima kvalitet da pobeđuje sve utakmice do kraja i "panceri" moraju da ih prate, te čekaju naredni međusobni duel na gostujućem terenu kako bi preuzeli primat u grupi "A".
Podsetimo, samo prvoplasirani iz grupe ide direktno na Svetsko prvenstvo, dok drugi na tabeli ide u baraž za plasman na najveću fudbalsku smotru.
Današnji rival "Manšaftu" biće Luksembur koji nije dobro otvorio kvalifikacije, poražen je Severne Irske i Slovačke, postigao je samo jedan gol i sve sem ubedljivog trijumfa izabranika Julijana Nagelsmana bi bilo veliko iznenađenje.
NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,53)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
10. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
10. 10. 2025. u 08:15
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
10. 10. 2025. u 08:45
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)