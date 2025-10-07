JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
IAKO je ponuda bila veoma slaba, naši tipsteri su uspeli da pogode tri para, istome se nadamo i danas.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
20.00 Salford - Stokport kaunti GG (1,55)
20.45 Hajd - Bamber bridž GG (1,63)
Ukupna kvota: 4,04
