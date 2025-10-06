Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

06. 10. 2025. u 10:00

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Ponedeljak

15.30 Bran 2 - Notoden GG (1,42)

19.30 Botošani - UTA Arad GG (1,80)
20.00 Kristal palas (U21) - Birmingem (U21) GG (1,57)

Ukupna kvota: 4,01

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak

