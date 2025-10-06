Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

06. 10. 2025. u 11:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Profimedia

Ponedeljak

18.30 Sarajevo - Zrinjski X (3,30)

19.00 Hvidovre - Lingbi X (3,25)
23.30 Real Oruro - Akademija del Balompije (3,65)

Ukupna kvota: 39,15

