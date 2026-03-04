DEČAK (9) TEŠKO POVREĐEN U SJENICI JE ŽIV, BORE MU SE ZA ŽIVOT: U saobraćajnoj nesreći poginule majka (44) i ćerka (12)

DEVETOGODIŠNjI dečak D.K, za kojeg se u prvim informacijama verovalo da je preminuo nakon teških povreda, zapravo je živ i trenutno se nalazi na Institutu za majku i dijete u Beogradu, gde je prebačen radi daljeg lečenja i detaljnih medicinskih pregleda.

Foto: Printksrin

Do zabune je došlo nakon što dečak nije pronađen u bolnici u Užicu, gde je prvobitno bilo planirano njegovo zbrinjavanje, prenosi Sandžak Danas.

Međutim, lekari su odlučili da ga zbog težine povreda hitno transportuju u Beograd, na Institut za majku i dijete, gde mu se sada pruža specijalistička medcinska pomoć.

Naime, na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe izgubile život, dok je dečak teško povređen.

Prema nezvaničnim informacijama,na njih je na trotoaru naletelo vozilo marke "škoda", za čijim volanom je bio A. K.

Podsetimo, majka i ćerka ostale su na mestu mrtve.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama s terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom delu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmeren na alternativne pravce.

Stanovnici Sjenice potreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda.

Na licu mesta okupio se veliki broj meštana.

- Čuli smo Hitnu pomoć i sirene koje ne prestaju, znali smo da se nešto loše desilo. Ovo je zaista tragedija - rekao je očevidac.

(Sandžak Danas)