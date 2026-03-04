DANAS STIŽE NAOBLAČENJE S KIŠOM: Temperatura se spušta na nulu, evo kakvo će vreme biti narednih dana

U SRBIJI će danas preovlađivati pretežno sunčano vreme, dok se u poslepodnevnim satima očekuje postepeno naoblačenje koje će se širiti sa zapada. Krajem dana i tokom noći ponegde su mogući kiša ili kratkotrajni lokalni pljuskovi, dok će u Banatu i istočnim krajevima zemlje ostati suvo.

Foto: N: Živanović

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, vetar će biti slab i promenljivog pravca, a temperature će se kretati od minus dva do 20 stepeni.

U Beograd će u prvom delu dana biti toplije i uglavnom sunčano, dok se u večernjim i noćnim satima očekuje prolazna kiša ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura iznosiće oko 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna.

Četvrtak

Manji pad temperature uz prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije mestimično usloviti kišu ili lokalne pljuskove. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano, ujutru u brdsko-planinskim predelima umereno oblačno. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni.

Prognoza vremena do 12.3. - jutra sveža, ponegde uz slab prizemni mraz, a tokom dana preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar.

(Kurir)

