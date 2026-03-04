"POTAPAMO CELU IRANSKU MORNARICU" Američki admiral: Uništili smo 17 iranskih brodova i podmornicu (VIDEO)

AMERIČKA vojska je uništila 17 iranskih brodova, uključujući podmornicu, u okviru vojne kampanje protiv Irana u kojoj učestvuju desetine hiljada vojnika, objavio je u video poruci admiral Bred Kuper, komandant američkih snaga na Bliskom istoku.

Foto: Screenshot: X

- Jednostavno rečeno, fokusirani smo na sve što može da nas ispali - rekao je admiral Kuper u poruci objavljenoj na društvenoj mreži X, opisujući „nesumnjivo hirurški precizne udare“ bombardera B-2 i B-1.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

- Takođe potapamo iransku mornaricu — celu mornaricu - dodao je.

„Do sada smo uništili 17 iranskih brodova, uključujući i najoperativniju iransku podmornicu, koja sada ima rupu na boku.“ „Iranski režim decenijama ometa međunarodni pomorski saobraćaj. Danas nema nijednog iranskog broda u Arapskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu“, rekao je Kuper. „I nećemo stati.“

- Pogodili smo skoro 2.000 ciljeva“ Kuperovi komentari dolaze četiri dana nakon početka američke vojne operacije protiv Irana, nazvane „Operacija Epski bes“. Zvaničnici Ministarstva odbrane potvrdili su da je uništenje iranske mornarice primarni cilj operacije. Prema Kuperu, u misiji učestvuje više od 50.000 američkih vojnika i preko 200 borbenih aviona, a udari se izvode kontinuirano. „Za manje od 100 sati od početka ove operacije, već smo pogodili skoro 2.000 ciljeva sa više od 2.000 metaka - rekao je on.

Kao odgovor na američko i izraelsko bombardovanje, Iran je lansirao više od 500 balističkih raketa i preko 2.000 dronova, rekao je Kuper. Uprkos tome, tvrdio je da se „sposobnost Teherana da nas pogodi smanjuje“.

