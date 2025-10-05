KO DRUGI NEGO VLAHOVIĆ? Srbin predvodi navalu Juventusa u obračunu sa preporođenim Milanom

STARA dama brani niz bez poraza, a rosoneri žele da potvrde šampionske ambicije u najvećem meču Serije A ovog vikenda koji se igra na "Alijanc stadionu" od 20 časova i 45 minuta.

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Jedan od najvećih okršaja italijanskog fudbala stiže u nedelju uveče, kada Juventus na prepunom „Alijancu“ dočekuje Milan u okviru Serije A. Igor Tudor i njegova ekipa i dalje ne znaju za poraz u šampionatu, ali protiv starog rivala moraće da podignu nivo igre ako žele da ostanu u trci za vrh tabele.

Juve je u prethodnom kolu remizirao sa povređenom Atalantom (1:1), iako su bili bliži pobedi. U Ligi šampiona usledio je još jedan dramačan meč — 2:2 protiv Viljareala, posle kojeg je Tudor ponovo istakao probleme u odbrani kao glavnu slabost tima.

Dobra vest za navijače je povratak Bremera i Kefrena Turama, što bi trebalo da donese više stabilnosti.

U napadu se očekuje tradicionalna borba između Vlahovića, Opende i Davida za mesto u startnoj postavi, mada italijanski mediji ističu da je favorit za mesto starter srpski fudbaler koji je pokazao ubedljivo najviše od pomenute trojice ove sezone.

Vlahović je postigao četiri gola uz jednu asistenciju u svim takmičenjima i po mnogima je uz Jildiza najbolji igrač ekipe u uvodnom delu kampanje.

Na drugoj strani, Milan Masimilijana Alegrija deluje sve bolje. Rosoneri su slavili u četiri uzastopna meča, uključujući i veliku pobedu nad Napolijem prošlog vikenda (2:1).

Kristijan Pulišić je bio ključan u toj utakmici sa golom i asistencijom, a novajlija Luka Modrić u tandemu sa Rabioom potpuno je preuredio vezni red.

U odbrani će izostati Tomori (povreda) i Estupinjan (suspenzija), pa će Alegri morati da improvizuje i pronađe nove partnere našem Strahinji Pavloviću koji je bio starter na svim utakmicama ove sezone i uživa puno poverenje čuvenog italijanskog stručnjaka.

Istorija je na strani domaćina — Juventus je slavio u poslednjem duelu u Torinu, ali Milan stiže kao lider i tim u boljem momentu.

Očekujemo veoma neizvensnu, ujednačenu utakmicu. Gosti su možda za nijasnu bolji u ovom trenutku, ali bjankoneri su pokazali ove sezone da su veoma borbena ekipa, a najbolju partiju su pružili na najtežem meču protiv Intera kojeg su savladali rezultatom 4:3.

Vredi napomenuti da se Juve pretplatio na remije u poslednje vreme, odigrao ih je četiri zaredom i to nam daje dodatnu veru u naš tip.

