Tip fudbal

GOLEADA U LONDONU: Junajted traži treću pobedu na poslednje četiri utakmice, "pčelice" beg iz donjeg dela tabele

В.М.

27. 09. 2025. u 07:40

ŠESTO kolo Premijer lige započeće na "Gtek komjuniti stadionu" gde će Brentford ugostiti Mančester junajted (13.30).

ГОЛЕАДА У ЛОНДОНУ: Јунајтед тражи трећу победу на последње четири утакмице, пчелице бег из доњег дела табеле

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Brentford je ušao u sezonu sa dosta promena i novim trenerom Kitom Endruzom, ali rezultati za sada nisu ohrabrujući.

Tim je pretrpeo tri poraza u prvih šest utakmica, uključujući i prošlonedeljni 1:3 protiv Fulama, što ih je ostavilo samo bod iznad zone ispadanja.

Najveći problem je odbrana – primili su već deset golova, a uz to su i nepouzdani kada povedu, pošto su izgubili čak osam bodova nakon što bi prvi došli do prednosti.

S druge strane, Mančester Junajted je odahnuo posle pobede nad Čelsijem (2:1) na Old Trafordu. Taj trijumf je došao u pravi čas za Rubena Amorima, koji je bio pod pritiskom zbog lošeg starta.

Junajted ima najviše upućenih udaraca u ligi (81), a prosek od preko 16 šuteva po utakmici pokazuje da je ofanziva u usponu. Ipak, problem ostaju gostovanja – „đavoli“ su bez pobede u poslednjih sedam mečeva u Premijer ligi van svog stadiona, a u Londonu gube izuzetno često (15 poraza u poslednja 24 gostovanja).

Brentford se uzda u Igora Tijaga i Kevina Šadea, koji je prošle sezone postigao dva gola u čuvenoj pobedi 4:3 protiv Junajteda. Iako „pčele“ nisu u dobroj formi, u poslednjih šest utakmica kod kuće imaju samo jedan poraz.

Junajted ne može da računa na suspendovanog Kazemira, kao ni na povređenog Lisandra Martineza. Veliki teret u veznom redu biće na Brunu Fernandešu, dok se u napadu očekuje da Brajan Mbeumo predvodi liniju protiv svog bivšeg kluba.

Očekujemo veoma zanimljiv, ujednačen meč, obema ekipama je potreban dobar rezultat jer su trenutno u donjem delu tabele i verujemo da će biti motivisane da dođu do njega, te zbog toga tipujemo gol-gol.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,59)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu