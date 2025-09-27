NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
15.30 Majnc - Borusija Dortmund X2 (1,40)
20.45 Kaljari - Inter 2 (1,57)
21.00 Totenhem - Vulverhempton 1&2-5 (1,95)
Ukupna kvota: 4,29
Dortmund igra dobro u domaćem prvenstvu, osvaja bodove, u vrhu je tabele i očekujemo da ostane neporažen na neugodnom gostovanju Majncu.
Inter mora da pobeđuje kako bi se približio vodećem Napoliju, dosta je ispuštao bodove i vreme je da uhvati zalet u Seriji A.
Totenhem je daleko kvalitetniji od Vulvsa koji nemaju nijedan osvojen bod do sada, Tomas Frank je dobro naštelovao domaćina, odmorio je nosioce igre preko nedelje protiv Donakstera (3:0) i verujemo da će razigrani "pevci" dođi do rutinskog trijumfa.
