Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

27. 09. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Foto: Profimedia

Subota

15.30 Majnc - Borusija Dortmund X2 (1,40)

20.45 Kaljari - Inter 2 (1,57)
21.00 Totenhem - Vulverhempton 1&2-5 (1,95)

Ukupna kvota: 4,29

Dortmund igra dobro u domaćem prvenstvu, osvaja bodove, u vrhu je tabele i očekujemo da ostane neporažen na neugodnom gostovanju Majncu.

Inter mora da pobeđuje kako bi se približio vodećem Napoliju, dosta je ispuštao bodove i vreme je da uhvati zalet u Seriji A.

Totenhem je daleko kvalitetniji od Vulvsa koji nemaju nijedan osvojen bod do sada, Tomas Frank je dobro naštelovao domaćina, odmorio je nosioce igre preko nedelje protiv Donakstera (3:0) i verujemo da će razigrani "pevci" dođi do rutinskog trijumfa.

