Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

20. 09. 2025. u 11:30

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Subota

16.00 Brajton - Totenhem X (3,65)

16.00 Vulverhempton - Lids X (3,05)
18.30 Alaves - Sevilja  X (3,15)

Ukupna kvota: 35,07

