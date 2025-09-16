TVRDO U BASKIJI: Očekujemo malo golova na "San Mamesu"

GRUPNU fazu ovogodišnje Lige šampiona otvoriće duel Atletik Bilbaa i Arsenala koji se sastaju na "San Mamesu" od 18 časova i 45 minuta.

Foto Profimedia

Sa ozbiljnim ambicijama je Arsenal ušao u novu sezonu, uložen je ogroman novac, dovedeno nekoliko kvalitetnih igrača i Arteta nema više opravdanje za nedostatak trofeja koji je obeležio njegov mandat u "tobdžijama".

Jeste vratio Arsenal u vrh engleskog i evropskog fudbala, ponovo je engleski velikan među favoritima za osvajanje najjačih takmičenja, ali nedostatak trofeja je ono što muči španskog stručnjaka kojem bi ovo mogla biti poslednja sezona na klupi gostiju ukoliko ponovo ne osvoji ništa.

U Premijer ligi je njegova četa dobro počela, tri pobede na četiri odigrana duela, ali poraz od Liverpula (0:1) i veoma defanzivno orijentisana igra Arsenala na tom meču stavili su Artetu na udar kritika koji je odjekivao tokom reprezentativne pauze.

Na to je londonski tim odgovorio rutinskim trijumfom nad Forestom proteklog vikenda (3:0), a navijači isto očekuju i danas protiv Bilbaa na "San Mamesu".

Što se tiče španksog predstavnika, on se konačno vratio u Ligu šampiona posle 11 godina odsustva i sigurno je da će atmosfera u Baskiji danas biti na visokom nivou. To je generalno slučaj, poznato je da Bilbao ima "vruć" domaći teren, tako da Arsenal očekuje dosta neugodna utakmica ako se uzme u obzir značaj koji ona ima za domaćina.

"Lavovi" imaju identičan skor kao njihov današnji rival u domaćem prvenstvu, otvorili su Primeru sa tri pobede, ali protkelog vikenda je u malom regionalnom derbiju bolji od njih bio Alaves (0:1).

Bilbao je bio bolji rival na tom duelu, stvarao je šanse i diktirao tempo igre, ali nespretna reakcija Aleksa Berengera i autogol u 60. minutu je rešila utakmicu.

Kao predlog dajemo malo golova, stil fudbala ovih timova nije napadački, umeju se raspucati kada je to potrebno, ali verujemo da to danas neće biti slučaj, Valverde i Arteta će se taktički nadmudrivati, neće se zaletati i očekujemo jednu dosta tvrdu utakmicu.

Takođe, vredi napomenuti da će glavne napadačke opcije ovih timova poput Sake i Nika Vilijamsa propustiti večerašnji susret, što nam dodatno daje veru u naš tip.

NAŠ TIP: |0-1&||0-2 (kvota 1,62)

