ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Utorak
17.00 Tire 2021 - Bodrumspor |2+ (2,80)
*Do 10.000, bez depozita!
19.00 Verl - Alemanija Ahen |2+ (2,55)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ukupna kvota: 7,14
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
16. 09. 2025. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
16. 09. 2025. u 08:05
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
15. 09. 2025. u 15:12
IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - "Deli žetone za vožnju!" (VIDEO)
Volele su ga "delije", voleli i "grobari", trofej je podizao u inostranstvu, a sada igra za klub iz mesta sa 152 stanovnika.
15. 09. 2025. u 15:40
Komentari (0)