SRBIN VODI GRKE NA MUNDIJAL: Danci skoro dve godine bez pobede u gostima
GRČKA nastavlja impresivan niz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo nakon ubedljive pobede 5:1 nad Belorusijom.
Tim je ostvario četiri uzastopne pobede i deset trijumfa u poslednjih 12 mečeva, a navijači veruju u plasman na prvo veliko takmičenje još od 2014.
Danska je u prvom kolu remizirala 0:0 sa Škotskom i u poslednjih sedam takmičarskih mečeva ima samo jednu pobedu (D3, L3). Gosti traže prvu pobedu na strani još od oktobra 2023.
NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,95)
VREDI POKUŠATI: X (kvota 3,20)
