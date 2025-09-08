Tip fudbal

SRBIN VODI GRKE NA MUNDIJAL: Danci skoro dve godine bez pobede u gostima

Olja Mrkić

08. 09. 2025. u 14:50

GRČKA nastavlja impresivan niz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo nakon ubedljive pobede 5:1 nad Belorusijom.

СРБИН ВОДИ ГРКЕ НА МУНДИЈАЛ: Данци скоро две године без победе у гостима

Profimedia

Tim je ostvario četiri uzastopne pobede i deset trijumfa u poslednjih 12 mečeva, a navijači veruju u plasman na prvo veliko takmičenje još od 2014.

Danska je u prvom kolu remizirala 0:0 sa Škotskom i u poslednjih sedam takmičarskih mečeva ima samo jednu pobedu (D3, L3). Gosti traže prvu pobedu na strani još od oktobra 2023.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,95)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

VREDI POKUŠATI: X (kvota 3,20)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA I ALBANIJA U GOSTIMA... Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska

"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska