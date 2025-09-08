SRBIN VODI GRKE NA MUNDIJAL: Danci skoro dve godine bez pobede u gostima

GRČKA nastavlja impresivan niz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo nakon ubedljive pobede 5:1 nad Belorusijom.

Profimedia

Tim je ostvario četiri uzastopne pobede i deset trijumfa u poslednjih 12 mečeva, a navijači veruju u plasman na prvo veliko takmičenje još od 2014.

Danska je u prvom kolu remizirala 0:0 sa Škotskom i u poslednjih sedam takmičarskih mečeva ima samo jednu pobedu (D3, L3). Gosti traže prvu pobedu na strani još od oktobra 2023.

NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,95)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket

Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka! VREDI POKUŠATI: X (kvota 3,20)