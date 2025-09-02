PRETPLATILI SE NA OVA JREZULTAT: Hoćemo li videti nastavak neverovatne serije nekadašnjeg premijerligaša?

Tip fudbal

02. 09. 2025. u 14:36

Bolton nastavlja neverovatan niz utakmica koje su završile istim rezultatom – 1:1. Da li će isto biti i sa Roteramom saznaćemo večeras.

Poslednjih pet mečeva pokazuje stabilnost u odnosu s golom, ali i nedostatak realizatorske efikasnosti. Na gostovanju kod Blekpula 30. avgusta domaći su poveli, ali je Bolton izjednačio, čime je zabeležio četvrti uzastopni remi u prvenstvu.

Nedugo ranije, remi 1:1 sa Linkolnom, kao i istovetni rezultati protiv Redinga i Barnslija, potvrdili su da ekipa ima karakter i uspeva da se vrati nakon zaostataka, ali nedostaje konkretnost u završnici. Jedini poraz u ovom periodu stigao je u Liga kupu 13. avgusta od Šefild Wednesdaya nakon penala (regularni deo 3:3, ukupno 4:3 za goste).

Bolton pokazuje borbenost i kontinuitet u dobijanju bodova, ali će u duelu sa Roterhamom biti ključno da se poboljša realizacija ako žele trijumf.
 

S druge strane, Roteram prolazi kroz turbulentnu fazu sezone, obeleženu oscilacijama u formi i rezultatima. Poslednji poraz doživeli su 30. avgusta na gostovanju kod Donkastera (0:1). Iako su se dobro borili u sredini terena, nisu uspeli da ozbiljnije ugroze domaćina.

U Liga kupu eliminisani su od Barnslija (1:2). Roteram je uspeo da se vrati nakon ranog vođstva domaćina, ali nedostatak koncentracije u završnici koštao ih je prolaz u narednu rundu. U ligaškom susretu protiv Vigan Atletika pokazali su napadačku živost remijem 2:2 kod kuće.

Ipak, usledio je težak poraz od Kardifa (0:3), gde je ekipa bila inferiorna u svim segmentima igre, a odbrana nije imala odgovor na brze tranzicije domaćina. Jedina pobeda u ovom periodu zabeležena je 12. avgusta u EFL Kupu protiv Salforda, nakon izvođenja jedanaesteraca.

Roterham pokazuje potencijal u napadu, ali nestabilnost u odbrani i nedostatak konzistentnosti čine da ekipa još uvek traži formu.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,85)

