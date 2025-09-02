PRETPLATILI SE NA OVA JREZULTAT: Hoćemo li videti nastavak neverovatne serije nekadašnjeg premijerligaša?
Bolton nastavlja neverovatan niz utakmica koje su završile istim rezultatom – 1:1. Da li će isto biti i sa Roteramom saznaćemo večeras.
Poslednjih pet mečeva pokazuje stabilnost u odnosu s golom, ali i nedostatak realizatorske efikasnosti. Na gostovanju kod Blekpula 30. avgusta domaći su poveli, ali je Bolton izjednačio, čime je zabeležio četvrti uzastopni remi u prvenstvu.
Nedugo ranije, remi 1:1 sa Linkolnom, kao i istovetni rezultati protiv Redinga i Barnslija, potvrdili su da ekipa ima karakter i uspeva da se vrati nakon zaostataka, ali nedostaje konkretnost u završnici. Jedini poraz u ovom periodu stigao je u Liga kupu 13. avgusta od Šefild Wednesdaya nakon penala (regularni deo 3:3, ukupno 4:3 za goste).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bolton pokazuje borbenost i kontinuitet u dobijanju bodova, ali će u duelu sa Roterhamom biti ključno da se poboljša realizacija ako žele trijumf.
S druge strane, Roteram prolazi kroz turbulentnu fazu sezone, obeleženu oscilacijama u formi i rezultatima. Poslednji poraz doživeli su 30. avgusta na gostovanju kod Donkastera (0:1). Iako su se dobro borili u sredini terena, nisu uspeli da ozbiljnije ugroze domaćina.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U Liga kupu eliminisani su od Barnslija (1:2). Roteram je uspeo da se vrati nakon ranog vođstva domaćina, ali nedostatak koncentracije u završnici koštao ih je prolaz u narednu rundu. U ligaškom susretu protiv Vigan Atletika pokazali su napadačku živost remijem 2:2 kod kuće.
Ipak, usledio je težak poraz od Kardifa (0:3), gde je ekipa bila inferiorna u svim segmentima igre, a odbrana nije imala odgovor na brze tranzicije domaćina. Jedina pobeda u ovom periodu zabeležena je 12. avgusta u EFL Kupu protiv Salforda, nakon izvođenja jedanaesteraca.
Roterham pokazuje potencijal u napadu, ali nestabilnost u odbrani i nedostatak konzistentnosti čine da ekipa još uvek traži formu.
NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,85)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)
Konor Mekgregor, jedan od najpoznatijih MMA boraca svih vremena, Irac koji se proslavio borbama u Ultimejt fajt šampionatu (UFC) pamtiće svoj dolazak u Crnu Goru dok je živ.
01. 09. 2025. u 16:16
ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Stigle katastrofalne vesti u Rigu, a onda...
POSLE povrede Bogdana Bogdanovića moraće Nikola Jokić da zasuče rukave kao nikada pre kako bi Srbiju odveo do medalje.
01. 09. 2025. u 10:14
Komentari (0)