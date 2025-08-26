LABUDOVI BLIŽI TREĆEM KOLU: Hodočasnici se nisu snašli na startu nove sezone

SVONSI u utorak uveče dočekuje Plimut argajl u meču drugog kola Liga kupa.

Foto: Profimedia

Svonsi je sezonu otvorio znatno sigurnije i ubedljivije od Plimuta, pokazujući nivo konzistentnosti koji gosti još nisu uspeli da dostignu, iak oigraj uslabiju ligu nego prošle sezone.

Uz prednost domaćeg terena i činjenicu da su tradicionalno uspešniji u međusobnim duelima ulaze u ovaj susret kao izraženi favoriti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,62)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA