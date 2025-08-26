LABUDOVI BLIŽI TREĆEM KOLU: Hodočasnici se nisu snašli na startu nove sezone
SVONSI u utorak uveče dočekuje Plimut argajl u meču drugog kola Liga kupa.
Svonsi je sezonu otvorio znatno sigurnije i ubedljivije od Plimuta, pokazujući nivo konzistentnosti koji gosti još nisu uspeli da dostignu, iak oigraj uslabiju ligu nego prošle sezone.
Uz prednost domaćeg terena i činjenicu da su tradicionalno uspešniji u međusobnim duelima ulaze u ovaj susret kao izraženi favoriti.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,62)
KIPRANI ZAPANjENI: Stigle "delije" u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih u velikom broju kreću na to gostovanje. Mnogi su stigli i dan ranije...
26. 08. 2025. u 12:30
PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba
PREDRAG Mijatović je čovek koji u poslednje vreme nema dlake na jeziku.
26. 08. 2025. u 12:40
KAKVA ČISTKA U KK CRVENA ZVEZDA! Posle Lazića, Mitrovića i Nedovića - otišao još jedan miljenik "delija"1
Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem i Nemanjom Nedovićem. A danas je crveno-bele napustio još jedan miljenik "delija".
26. 08. 2025. u 12:05
