LABUDOVI BLIŽI TREĆEM KOLU: Hodočasnici se nisu snašli na startu nove sezone

В.М.

26. 08. 2025. u 12:30

SVONSI u utorak uveče dočekuje Plimut argajl u meču drugog kola Liga kupa.

Foto: Profimedia

Svonsi je sezonu otvorio znatno sigurnije i ubedljivije od Plimuta, pokazujući nivo konzistentnosti koji gosti još nisu uspeli da dostignu, iak oigraj uslabiju ligu nego prošle sezone.

Uz prednost domaćeg terena i činjenicu da su tradicionalno uspešniji u međusobnim duelima ulaze u ovaj susret kao izraženi favoriti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,62)

