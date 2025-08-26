Tip fudbal

DOMAĆIN ŽELI DA NASTAVI NIZ BEZ PORAZA: Gost traži predah od lošeg starta u prvenstvu

В.М.

26. 08. 2025. u 11:45

STADION Sent Endrjuz biće pozornica susreta između divizija u drugom kolu Engleskog liga kupa kada Birmingem Siti dočekuje Port Vajl u utorak uveče.

ДОМАЋИН ЖЕЛИ ДА НАСТАВИ НИЗ БЕЗ ПОРАЗА: Гост тражи предах од лошег старта у првенству

Foto: Profimedia

Tim Krisa Dejvisa, koji se prošle sezone vratio u Čempionšip kao prvak Lige 1, ima izvanredan početak nove sezone – tri pobede i remi u četiri meča, uključujući 2:1 protiv Šefild Junajteda u prvom kolu kupa.

Za vikend su savladali Oksford junajted 1:0 golom Pejka Seunghoa, koji je snove o uzastopnim promocijama učinio još realnijima. Na domaćem terenu su skoro neprikosnoveni: jedan poraz u poslednjih 17 mečeva i 14 pobeda u tom periodu pokazuju snagu „plavih“.

Sa druge strane, Port Vajl, koji je takođe prošle sezone bio promovisan, ali iz Lige dva, trenutno teško prati ritam u Ligi 1 i još nema pobedu u pet kola prvenstva.

Za vikend su poraženi od Donkastera 1:0 i trenutno su u zoni ispadanja. Jedini uspeh ove sezone u svim takmičenjima zabeležili su u prvom kolu kupa, pobedivši Blekpul 1:0 van domaćeg terena 12. avgusta.

Ipak, bolja forma na gostovanjima – četiri pobede, tri remija i samo jedan poraz u poslednjih osam utakmica – daje navijačima Port Vajla razlog za oprezni optimizam.

Susret obećava zanimljivu borbu, ali domaćin sa formom i samopouzdanjem verovatno ima blagu prednost.

 

NAŠ TIP: 1 (1,38)

