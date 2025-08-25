BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Ponedeljak
18.30 Udineze - Verona X (3,45)
21.00 Njukasl - Liverpul X (3,85)
Ukupna kvota: 13,28
