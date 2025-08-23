ŠAMPIONSKI TIM BAJERA SE "RASUO" PREKO LETA: Započinje nova era u Leverkuzenu, a kolovođa je Erik ten Hag

U prvom kolu Bundeslige gledaćemo duel Bajer Leverkuzena i Hofenhajma koji se sastaju na "Baj areni" (15.30).

FOTO: Tanjug/AP

Tokom ovog leta se i definitivno "rasuo" šampionski tim Bajer Leverkuzena, prvi je klub napustio trener Ćabi Alonso, a zatim su njegovim putem krenuli nosioci igre poput Virca, Frimponga, Džake i Taa.

Kasa kluba se dobrano napunila, zaradili su "farmaceuti" ogroman novac i sportski direktor Sajmon Rolfs je deo njega uložio u veliki broj novih igrača (Kvansa, Balde, Tilman, Fleken...) koje će kraj aut linije predvoditi Erik ten Hag i domaćini spremni dočekuju novu sezonu.

Jedini od značajnijih igrača iz te šampionske generacije koji je ostao veran Leverkuzenu je napadač Patrik Šik, imao je Čeh često problema sa povredama, ali kada je na terenu redovno postiže golove i sa razlogom mu je produžen ugovor do 2030. godine.

Sjajni napadač se odma iskupio pogotkom protiv Grošaspaha u prvom kolu Kupa Nemačke proteklog vikenda, a pored njega u listu strelaca su se upisali Artur, Kofane i Grimaldo.

Sa druge strane, Hofenhajm nije imao turbulentno leto kao njegov rival, manje više je očuvao ekipu na okupu, a jedini od značajnijih igrača koji ga je napustio je Anton Stah. Stabilni vezista je prodat Lidsu za 20 miliona evra, a kao direktna zamena doveden je Avdudalu iz Bazela za osam miliona.

Goste sa klupe i dalje predvodi Kristijan Ilcer koji je preuzeo tim sredinom prošle sezone i odradio odličan posao održavši tim u Bundesligi.

Ove godine u redovima Hofenajma očekuju bolje rezultate, a cilj je pomeranje ka sredini tabele i izbegavanja nove borbe za opstanak u eliti.

Što se tiče izostanaka, domaćini su sigurno bez Terijea, a pod znakom pitanja su Ečeveri, Tilman, Palasios i Hofman, dok će kod gostiju meč propustiti Hložek, Žendri i Kabak.

Leverkuzen je danas jasan favorit, tradicionalno dobro igra protiv Hofenhajma, pobedio ga je pet puta zaredom, a mi verujemo da će to učiniti i po šesti put.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS