Tip fudbal

JAKA KVOTA SA OSTRVA: "Obućari" su bez razloga potcenjeni na kladionicama

В.М.

19. 08. 2025. u 13:13

NORTHEMPTON i Linkoln Siti igraće u četvrtom kolu Lige jedan na stadionu "Siksfilds".

ЈАКА КВОТА СА ОСТРВА: Обућари су без разлога потцењени на кладионицама

Foto Profimedia

Northempton je trenutno na 21. mestu na tabeli Lige jedan nakon tri odigrane utakmice.

Ekipa je zabeležila jedan remi i dva poraza. Na domaćem terenu je odigrao jednu utakmicu, koja je završena bez golova. U poslednjem takmičarskom meču, Northempton je izgubio od Stivenejdža sa rezultatom 0:2. 

Linkoln Siti je trenutno na 11. mestu. Ekipa je zabeležila dve pobede i jedan poraz. Na gostovanjima, Linkoln je odigrao jednu utakmicu i izgubio je rezultatom 0:2. U poslednjem takmičarskom meču dobil isu Plimut sa 3:2. 

U poslednjih pet mečeva između Northemptona i Linkolna u Ligi jedan, Northempton je pobedio jednom, Linkoln tri puta, a jedan meč je završen nerešeno. Poslednji meč između ovih timova odigran je u januaru 2025, kada je Linkoln Siti pobedio sa 1:0.

Linkoln Siti ima najmanji procenat poseda lopte u ligi ove sezone. S druge strane, Northempton je među tri najgore ekipe po broju dozvoljenih pokušaja za gol u ligi.

NAŠ TIP: 1&0-4 (kvota 3,91)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu