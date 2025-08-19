JAKA KVOTA SA OSTRVA: "Obućari" su bez razloga potcenjeni na kladionicama

NORTHEMPTON i Linkoln Siti igraće u četvrtom kolu Lige jedan na stadionu "Siksfilds".

Foto Profimedia

Northempton je trenutno na 21. mestu na tabeli Lige jedan nakon tri odigrane utakmice.

Ekipa je zabeležila jedan remi i dva poraza. Na domaćem terenu je odigrao jednu utakmicu, koja je završena bez golova. U poslednjem takmičarskom meču, Northempton je izgubio od Stivenejdža sa rezultatom 0:2.

Linkoln Siti je trenutno na 11. mestu. Ekipa je zabeležila dve pobede i jedan poraz. Na gostovanjima, Linkoln je odigrao jednu utakmicu i izgubio je rezultatom 0:2. U poslednjem takmičarskom meču dobil isu Plimut sa 3:2.

U poslednjih pet mečeva između Northemptona i Linkolna u Ligi jedan, Northempton je pobedio jednom, Linkoln tri puta, a jedan meč je završen nerešeno. Poslednji meč između ovih timova odigran je u januaru 2025, kada je Linkoln Siti pobedio sa 1:0.

Linkoln Siti ima najmanji procenat poseda lopte u ligi ove sezone. S druge strane, Northempton je među tri najgore ekipe po broju dozvoljenih pokušaja za gol u ligi.

NAŠ TIP: 1&0-4 (kvota 3,91)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA