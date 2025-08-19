OSASUNA "POSTI" 23 MEĐUSOBNA DUELA: "Kec" se ne dovodi u pitanje, ali mi vam predlažemo igru na strelca

REAL MADRID otvara novu sezonu La Lige duelom protiv Osasune na „Santijago Bernabeuu“.

FOTO: EPA

Tim Šabija Alonsa u prijateljskim utakmicama i nastupima na Svetskom klupskom prvenstvu pokazao je koliko može biti nepredvidiv – ubedljive pobede nad Salcburgom (3:0) i Tirolom (4:0), ali i težak pad protiv Pari Sen Žermena (0:4).

Uprkos tome, Real je prvi favorit za prvaka Španije, bar kad je reč o kvotama u većini svetskih pa i naših kladionica. ipak, pita se tu nešto i branilac naslova Barselona.

Madriđani su pokušali da izdejstvuju odlaganje ove utakmice zbog malog razmaka od igranja poslednje utakmice na Svetskom klupskom prvenstvu, ali je to odbijeno sa obrazloženjem da su igrači imali dovoljno vremena za odmnor pred početak priprema za sledeću sezonu - prošlo je 21 dan od katastrofe protiv PSŽ.

Na svom terenu su veoma pouzdani – u poslednjih 10 mečeva kod kuće imaju osam pobeda, dva poraza i uvek su pogađali mrežu rivala.

Novi aduti stigli su u Madrid ove leta: Hujsen iz Bornmuta, Kareras iz Benfike, mladi Mastantuono iz River plejta i Trent Aleksandar-Arnold. Odlazak Modrića i Vaskeza znači kraj jedne ere, ali jasno je da tim ostaje gladan trofeja.

Na startu sezone biće bez Rudigera, Belingema i mladog Endrika.

Osasuna, s druge strane, iza sebe ima solidnu sezonu (9. mesto u La Ligi), ali serija pripremnih mečeva nije ulila mnogo optimizma – samo jedna pobeda u šest duela.

Na gostovanjima igraju ispodprosečno: samo jedan trijumf u poslednjih 10 utakmica. Ipak, umeju da pogode – postigli su gol u osam od prethodnih deset mečeva na strani. Ekipu je pojačao Munjoz iz Real Madrid Kastilje, kao i Rosije iz Leganesa, dok je najveći gubitak odlazak desnog beka Aresa.

Istorija duela jasno govori u prilog "kraljevskom klubu" – Osasuna nije pobedila u poslednjih 23 duela.

Najveće oružje domaćina je Kilijan Mbape, koji je u prošloj sezoni dominirao u La Ligi sa 31 golom i titulom najboljeg strelca.

NAŠ TIP: Mbape strelac gola (kvota 1,64)

