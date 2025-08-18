Tip fudbal

BETIS NE GUBI OD NOVAJLIJE: Elče je blistao prošle sezone, ali La liga je sasvim druga priča

18. 08. 2025.

BETIS ide na teren novopromovisanog Elčea u potrazi za prvim bodovima ove sezone.

Domaćini dolaze posle dobre sezone u Segundi. Duel između Elčea i Betisa obećava da će biti borben i taktičan, sa gostima spremnim da odnesu bar bod kući.

Betis ima zanimljivu istoriju na startu prvenstva, sa tri pobede i dva remija u prvim kolima poslednjih pet godina. Betis dolazi bez Iska, ali sa dubokim sastavom sposobnim da se nosi sa pritiskom na gostovanju.

Betisova tradicionalno čvrsta odbrana nagoveštava da bi mogli da kontrolišu igru, terajući Elče da odbija lopte u stranu i tako stvara situacije za kornere.

Očekujemo da Betis izbori bar tri kornera, dok bi Elče, realno, mogao da stigne do dva, što uz dvoznak koji isključuje poraz Betisa daje zanimljiv betbilder: 

NAŠ TIP: X2&D2+kornera&G3+kornera (kvota 2,00)

