PARTIZANOV DŽELAT SAMLEO I POLJAKE: Ništa od novog susreta "crno-belih i AEK-a?

AEK Larnaka gostuje Legiji u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak od 21 čas na stadionu Vojska Polskog u Varšavi.

Foto: EPA-EFE/DAVID CLIFF

Prvi meč je bio spektakularan, sa pet golova, a kiparski tim je postigao četiri pogotka.

AEK Larnaka je do sada eliminisao Partizan i Celje u ovosezonskim evropskim kvalifikacijama, dok Legija pod vođstvom Edija Jordaneskua ima šest pobeda i dva remija na startu sezone, bez poraza kod kuće.

Poljski tim traži pobedu kako bi ostao u trci za prolaz. Domaći teren trebalo bi da bude dovoljan za ovaj prvi deo, ali da li će pobeda biti dovoljno velika da se nadoknadi minus tri iz prvog dela, teško je očekivati.

Poraženi iz ovog duela sastaće se u plej-ofu Lige konferencije sa boljim iz dvomeča Hibernijan-Partizan gde "crno-beli" traže brejk u edinburgu kako bi nadoknadili 0:2 iz Beograda.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,65)

