ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

14. 08. 2025. u 10:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Četvrtak

19.30 Vaduc - AZ Alkmar |2+ (1,98)

19.30 Brondbi - Vikingur Rejkjavik |2+ (2,10)

Ukupna kvota: 4,16

