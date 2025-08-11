Tip fudbal

GOLEADA U NAJAVI: Napadački fudbal ovih timova obećava veliki broj pogodaka

В.М.

11. 08. 2025. u 10:15

APSOLUTNI derbi 19. kola Veikauslige odigraće HJK i Ilves koji se sastaju na "Bolt areni" od 18 časova.

ГОЛЕАДА У НАЈАВИ: Нападачки фудбал ових тимова обећава велики број погодака

Foto: Profimedia

Današnji rivali zatvaraju 19. kolo finskog prvenstva i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl, pored toga što se bore za vrh tabele, ovo su napadački veoma raspoloženi timovi i sve nam govori da nas na "Bolt areni" očekuje sjajan meč.

U boljoj poziciji trenutno se nalazi Ilves koji je treći na tabeli i neporažen je na šest vezanih ligaških duela uz četiri pobede i dva remija u tom periodu.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Ipak, zaostatak za liderom Inter Turkuom je i dalje pozamašnih sedam bodova, ali "žuto-crni" su odigrali meč manje i danas imaju priliku da smanje tu razliku.

Glavna odlika ovog tima je napad, gosti su postigli 38 golova na 18 utakmica, tresu mrežu preko dva puta u proseku i sa dosta samopouzdanja dolaze u prestonicu.

Napad je takođe najbolji deo HJK-a, domaćin je još efikasniji sa 40 pogodaka na svom saldu i za vreme pobedničkog niza od tri vezana trijumfa koji je ostvario krajem jula postigao je devet golova.

Doduše, nakon toga je usledio ubedljiv poraz od Inter Turkua (1:4) i jednostavno "plavi" sebi više ne smeju da dozvole nove kikseve jer zaostaju velikih 11 bodova za liderom.

Domaćini su tek peti na tabeli i preko im je potrebna pobeda kako bi se vratili u vrh i borbu za Evropu.

Pored pomenutih napadačkih odlika, veru u goleadu na večeršanjem meču daje nam i to što je u prvom delu sezone na obračunu ovih timova posle velikog preokreta Ilves slavio rezultatom 3:2.

NAŠ TIP: GG&|1+ (kvota 1,65)

