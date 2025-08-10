Tip fudbal

LAK ZADATAK NA STARTU PRVENSTVA: Ajaks i dalje "proganja" kako je izgubio titulu prošle sezone, ali novajlija ne sme predstavljati problem

В.М.

10. 08. 2025. u 08:00

POHOD na titulu fudbaleri Ajaksa započinju na "Johan Krojf areni" protiv novajlije Telstara (14.30).

FOTO: Profimedia

Ajaks je prošle sezone na neverovatan način ostao bez titule, imao je sve u svojim rukama, posedovao lepu prednost u završnici prvenstva, ali je u poslednjih pet kola ostvario samo jednu pobedu i tako "predao" trofej u ruke PSV-a koji je to znao iskoristiti.

I dalje navijači "kopljanika" imaju traume od te komšarne završnice prvenstva, a isto se verovatno moglo reći i za igrače, te ne čudi što je preko leta napravljen ozbiljan remont u redovima domaćina.

Najveća promena je ona na klupi, napustio ih je menadžer Farioli koji je preuzeo Porto i ekipu će ove sezone voditi nekadašnji igrač i holandski reprezentativac Džoni Hejtinga.

Takođe, Ajaks je ostao bez nekoliko bitnih šrafova, pre svega Jorela Hata, koji je u transferu vrednom preko 40 miliona evra pojačao Čelsi, Borne Sose i Džordana Hendersona, ali je uložen ozbiljan novac te bi novajlije poput Mora, Itakure i Gluka trebale da nadomeste njihove odlaske.

Ekipa je dosta dobro izgledala na pripremama, četvorostruki prvak Evrope je na sedam mečeva ostvario četiri pobeda uz dva remija i poraz od Monaka u generalnoj probi pred start prvenstva.

Takmičarski deo kamapnje započinje protiv novajlije Telstara. Gosti se nakon 47 dugih godina vraćaju u elitu i orni su da opstanu u njoj, mada je i njima jasno da će to biti dosta težak zadatak.

Tranzicija iz drugog u prvi rang bilo koje lige je veoma zahtevna, a težeg protivnika na startu prvenstva teško da su mogli da požele.

Jasno je da uloga favorita pripada Ajaksu, kvalitet je na strani domaćina, publika će ispuniti "Johan Krojf arenu" i sve sem rutinskog trijumfa amsterdamskog velikana bi bilo veliko iznenađenje.

