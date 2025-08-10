LAK ZADATAK NA STARTU PRVENSTVA: Ajaks i dalje "proganja" kako je izgubio titulu prošle sezone, ali novajlija ne sme predstavljati problem

POHOD na titulu fudbaleri Ajaksa započinju na "Johan Krojf areni" protiv novajlije Telstara (14.30).

Ajaks je prošle sezone na neverovatan način ostao bez titule, imao je sve u svojim rukama, posedovao lepu prednost u završnici prvenstva, ali je u poslednjih pet kola ostvario samo jednu pobedu i tako "predao" trofej u ruke PSV-a koji je to znao iskoristiti.

I dalje navijači "kopljanika" imaju traume od te komšarne završnice prvenstva, a isto se verovatno moglo reći i za igrače, te ne čudi što je preko leta napravljen ozbiljan remont u redovima domaćina.

Najveća promena je ona na klupi, napustio ih je menadžer Farioli koji je preuzeo Porto i ekipu će ove sezone voditi nekadašnji igrač i holandski reprezentativac Džoni Hejtinga.

Takođe, Ajaks je ostao bez nekoliko bitnih šrafova, pre svega Jorela Hata, koji je u transferu vrednom preko 40 miliona evra pojačao Čelsi, Borne Sose i Džordana Hendersona, ali je uložen ozbiljan novac te bi novajlije poput Mora, Itakure i Gluka trebale da nadomeste njihove odlaske.

Ekipa je dosta dobro izgledala na pripremama, četvorostruki prvak Evrope je na sedam mečeva ostvario četiri pobeda uz dva remija i poraz od Monaka u generalnoj probi pred start prvenstva.

Takmičarski deo kamapnje započinje protiv novajlije Telstara. Gosti se nakon 47 dugih godina vraćaju u elitu i orni su da opstanu u njoj, mada je i njima jasno da će to biti dosta težak zadatak.

Tranzicija iz drugog u prvi rang bilo koje lige je veoma zahtevna, a težeg protivnika na startu prvenstva teško da su mogli da požele.

Jasno je da uloga favorita pripada Ajaksu, kvalitet je na strani domaćina, publika će ispuniti "Johan Krojf arenu" i sve sem rutinskog trijumfa amsterdamskog velikana bi bilo veliko iznenađenje.

