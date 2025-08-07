NOVI SUSRET PARTIZANA I LARNAKE NA POMOLU: Poljaci bi mogli da pomrse račune "crno-belima" koji već planiraju osvetu

AEK Larnaka dočekuje Legiju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak od 19:30.

Foto: EPA-EFE/DAVID CLIFF

AEK je već napravio veliki uspeh eliminacijom Partizana – posle 2:2 ukupno bolji su bili u penal seriji u Beogradu. Nakon toga, u drugom kolu su sa 3:2 prošli Celje, uz pobedu 2:1 na svom terenu. Ovo je veliki faktor jer AEK na svom terenu igra dosta čvrsto i organizovano.

Legija je u odličnoj formi, sa 10 utakmica bez poraza, ali u gostima zna da ima padove, što je pokazala i poslednja ligaška utakmica bez golova protiv Arke. Ipak, tim ima potencijal i ofanzivne snage, pa će AEK morati da bude maksimalno koncentrisan.

Interesantno je da, ukoliko AEK ispadne u ovom dvomeču, a Partizan prođe dalje u Ligi konferencije, ova dva tima mogu ponovo da se sretnu u plej-ofu za Ligu konferencije, što bi bila nova repriza njihovog prošlogodišnjeg duela.

AEK igra kući i tu je favorit, ali Legija je sve bolja i nezgodna ekipa koja ume da iskoristi svoje šanse. Očekuje se otvorena i borbena utakmica, sa golovima na obe strane.

Najbolji tip je „GG“, jer oba tima redovno postižu golove u evropskim kvalifikacijama. Uz to, moguće je i više od 2,5 gola, što daje dodatnu vrednost tipu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,87)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA