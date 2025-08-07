Tip fudbal

NOVI SUSRET PARTIZANA I LARNAKE NA POMOLU: Poljaci bi mogli da pomrse račune "crno-belima" koji već planiraju osvetu

Olja Mrkić

07. 08. 2025. u 12:26

AEK Larnaka dočekuje Legiju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak od 19:30.

НОВИ СУСРЕТ ПАРТИЗАНА И ЛАРНАКЕ НА ПОМОЛУ: Пољаци би могли да помрсе рачуне црно-белима који већ планирају освету

Foto: EPA-EFE/DAVID CLIFF

AEK je već napravio veliki uspeh eliminacijom Partizana – posle 2:2 ukupno bolji su bili u penal seriji u Beogradu. Nakon toga, u drugom kolu su sa 3:2 prošli Celje, uz pobedu 2:1 na svom terenu. Ovo je veliki faktor jer AEK na svom terenu igra dosta čvrsto i organizovano.

Legija je u odličnoj formi, sa 10 utakmica bez poraza, ali u gostima zna da ima padove, što je pokazala i poslednja ligaška utakmica bez golova protiv Arke. Ipak, tim ima potencijal i ofanzivne snage, pa će AEK morati da bude maksimalno koncentrisan.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Interesantno je da, ukoliko AEK ispadne u ovom dvomeču, a Partizan prođe dalje u Ligi konferencije, ova dva tima mogu ponovo da se sretnu u plej-ofu za Ligu konferencije, što bi bila nova repriza njihovog prošlogodišnjeg duela.

AEK igra kući i tu je favorit, ali Legija je sve bolja i nezgodna ekipa koja ume da iskoristi svoje šanse. Očekuje se otvorena i borbena utakmica, sa golovima na obe strane.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Najbolji tip je „GG“, jer oba tima redovno postižu golove u evropskim kvalifikacijama. Uz to, moguće je i više od 2,5 gola, što daje dodatnu vrednost tipu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,87)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda