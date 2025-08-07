NOVI SUSRET PARTIZANA I LARNAKE NA POMOLU: Poljaci bi mogli da pomrse račune "crno-belima" koji već planiraju osvetu
AEK Larnaka dočekuje Legiju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak od 19:30.
AEK je već napravio veliki uspeh eliminacijom Partizana – posle 2:2 ukupno bolji su bili u penal seriji u Beogradu. Nakon toga, u drugom kolu su sa 3:2 prošli Celje, uz pobedu 2:1 na svom terenu. Ovo je veliki faktor jer AEK na svom terenu igra dosta čvrsto i organizovano.
Legija je u odličnoj formi, sa 10 utakmica bez poraza, ali u gostima zna da ima padove, što je pokazala i poslednja ligaška utakmica bez golova protiv Arke. Ipak, tim ima potencijal i ofanzivne snage, pa će AEK morati da bude maksimalno koncentrisan.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Interesantno je da, ukoliko AEK ispadne u ovom dvomeču, a Partizan prođe dalje u Ligi konferencije, ova dva tima mogu ponovo da se sretnu u plej-ofu za Ligu konferencije, što bi bila nova repriza njihovog prošlogodišnjeg duela.
AEK igra kući i tu je favorit, ali Legija je sve bolja i nezgodna ekipa koja ume da iskoristi svoje šanse. Očekuje se otvorena i borbena utakmica, sa golovima na obe strane.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Najbolji tip je „GG“, jer oba tima redovno postižu golove u evropskim kvalifikacijama. Uz to, moguće je i više od 2,5 gola, što daje dodatnu vrednost tipu.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,87)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je goste, ali i celu Srbiju.
07. 08. 2025. u 12:10
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
TRAMP BLOKIRA MILIJARDE DOLARA JEDNIM POTEZOM? Iz osvete radi nešto što će šokirati naciju
Najnovije vesti iz Sjedinjenih Američkih Država prilično su iznenadile tamošnje ljubitelje sporta. Ali i mnoge širom sveta.
06. 08. 2025. u 13:25
Komentari (0)