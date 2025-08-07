"DŽELAT" NOVOG PAZARA NASTAVLJA EVROPSKI PUT: "Žuto-crvene" očekuje teško gostovanje na "Jisk parku"
PRVI meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Silekborg i Jajgelonja koji ukrštaju koplja od 19 časova na "Jisk parku".
Kratko je trajala avantura Novog Pazara u Evropi, debi našeg kluba nije prošao dobro, a razlog za to je Jajgelonja koja ga je rutinski eliminisala u drugom kolu kvalifikacija.
"Žuto-crveni" su bili bolji u Pazaru rezultatom 2:1, dok su pred svojim navijačima bili još ubedljiviji slavivši s 3:1.
Pored evropskih mečeva, Jagjelonja ima obaveze i u poljskoj Ekstraklasi koja je počela u drugom delu jula i za sada je odigrala dve utakmice, doživela je neočekivan poraz od Termalica (0:4), ali nakon toga se vratila na pobendičku stazu protiv Viđeva iz Lođa (3:2).
Sa druge strane, Silkeborg se baš muči na startu nove sezone i ne nalazi se u veoma lošem ritmu. Jeste eliminsao Akurejri u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, ali to je učinio uz dosta muka (1:1, 3:2 (posle produžetaka)), dok je u danskoj Superlig najgori tim na tabeli posle tri odigrana kola.
Ne samo da je doživeo sve poraze, već nije postigao nijedan pogodak i zacementiran je za dno tabele sa gol-razlikom 0:6.
Večeras očekujemo ujednačenu utakmicu, smatramo da je kvalitet na strani Jagjelonje, ali Silkeborg može biti neugodan na svom terenu, ipak mislimo da nema ono što je potrebno da se savlada tim iz Bjalistoka.
NAŠ TIP: X2 (kvota 1,50)
