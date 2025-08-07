SRPSKA KOLONIJA GRABI KA LIGGAŠKOJ FAZI: Atinjani su skoro pet puta vredniji tim od današnjeg rivala

AEK gostuje Arisu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije

Foto: EPA-EFE/ACHILLEAS CHIRAS

AEK je protekle sezone propustio borbu za titulu u Grčkoj, ali je završio treći i obezbedio kvalifikacije za Ligu Evrope.

Letnja pauza donela je promene i povećanje srpske kolonije na "Aja Sofiji": na klupu je seo Marko Nikolić, srpski stručnjak sa iskustvom u Rusiji i Mađarskoj, koji je već ostavio solidan utisak u pripremnom periodu.

Nedavno se njemu i Mijatu Gaćinoviću pridružio i Luka Jović kao najzvučnije pojačanje leta. Bivši napadač Real Madrida i Milana došao je kao slobodan igrač i već je postigao dva gola na prijateljskim mečevima.

AEK je u pripremama bio veoma efikasan: pobedio je Crvenu zvezdu 3:2, AZ Alkmar 3:1, remizirao sa Nicom 1:1, a od Juventusa je izgubio 3:1 u Torinu u poslednjem meču pred start sezone. Napad izgleda moćno, ali u defanzivi i dalje ima prostora za napredak.

Iskustvo igranja u Evropi, domaći teren, novi talas motivacije koji je stigao sa Nikolićem i Jovićem – sve to govori u prilog AEK-u. Čak i ako odbrana ne bude na najvišem nivou, napad predvođen Jovićem, Garsijom i Pinedom deluje sposobno da postigne bar dva gola.

Trener Marko Nikolić sada ima na raspolaganju tim vredan oko 75 miliona evra — više nego četiri puta vredniji od ekipe Arisa, koja se procenjuje na oko 17 miliona. Najvredniji igrač domaćina je štoper Konor Goldson (2,8 miliona evra), ali pitanje je da li će odbrana izdržati protiv mnogo bržeg i iskusnijeg rivala.

NAŠ PREDLOG: 2 (kvota 2,14)