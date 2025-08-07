GOLEADA NA "BRAVIDA ARENI": Veliki broj pogodaka je u poslednje vreme redovan na mečevima večerašnjih rivala

PRVI meč zanimljivog dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope odigraće Heken i Bran koji se sastaju na "Bravida areni" u Geteborgu od 19 časova.

Heken ne igra dobru sezonu, deseti je na tabeli Alsvenaken lige, ali dosta mu bolje ide na međunarodnoj sceni gde je dogurao do trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Avanturu je u prvom kolu započeo protiv Spartaka iz Trnave kojeg je izbacio uz dosta muka (1:0, 2:2), dok je nakon toga napravio veliko iznenađenje eliminsiavši favorizovani Anderleht.

Izgubio je prvi meč 0:1, ali je pred svojim navijačima odigrao znatno bolje, pobedio 2:1 i odveo meč u produžetke gde nije bilo pogodaka, pa su se izvodili penali gde je mirnije glave bio Heken.

Zanimljivo je da je to "osama" bio jedini trijumf na poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima, evidentno je da imaju problema u igri, ali uvek su opasni na svom terenu i to su pokazali protiv Anderlehta.

Sa druge strane, Bran je igrao kvalifikacije za Ligu šampiona, ali tamo je naleteo na raspoloženi Salcburg koji ga je počistio (1:4, 1:1) i tako se "spustio" u Ligu Evrope.

Za razliku od Hekena, gostima dobro ide u domaćem prvenstvu, treći su u Norveškoj i zaostaju šest bodova za vodećim Vikingom koji je odigrao meč više od njih, tako da se i te kako nalazi u borbi za titulu, što je bio slučaj i prošle sezone kada je zauzeo drugo mesto.

Ono što se da primetiti kod "crveno-belih" je to da i ove godine igraju na golove, pogotovo u poslednje vreme i dovoljno je reći ja je tip gol-gol bio prolazan na četiri od njihovih minulih pet mečeva.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,52)

