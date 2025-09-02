SVRAKE U PROBLEMU: Linkoln prima malo golova i ne gubi

U utorak u okviru EFL Trofeja na stadionu Linkoln domaći Linkoln Siti dočekuje Nots Kaunti.

Profimedia

Linkoln nastavlja sezonu u Ligi jedan u odličnoj formi. Poslednjih pet utakmica donelo je seriju dobrih rezultata – remi 1:1 sa Mensfildom, pobeda 1:0 u Liga kupu protiv Burtona, 1:1 protiv Boltona, trijumf 1:0 kod Northamptona i pobeda nad Plimutom 3:2 pokazuju disciplinu u odbrani i efikasnost u napadu.

Nots Kaunti ima promenjivu formu u Ligi dva, ali poslednja pobeda 2:1 na gostovanju kod Tranmera pokazuje sposobnost ekipe da reaguje pod pritiskom. Međutim, porazi kod Barroua (1:2) i u Liga kupu od Vigana (0:1), kao i nerešen meč 2:2 sa Bromlejom, otkrivaju probleme u odbrani i nestabilnost u završnici.

Linkoln u poslednje vreme prima malo golova i ne gubi, što im daje prednost nad gostima. Očekuje se da će domaći diktirati tempo i na kraju zabeležiti pobedu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,77)

