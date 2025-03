"ŠUMARI" OVO ČEKAJU OD 1997: Da li je došlo vreme da Nozingem pobedi još uvek aktuelnog šampiona

ODLAZEĆI šampion Engleske Mančester siti gostuje Notingem forestu u 28. kolu Premijer lige. Nikoal Milenković se vraća u startnu postavu "šumara" koji će pokušati nešto što navijači čekaju skoro tri decenije.

Ovo "odlazeći" nije još i zvanično jer teoretski Siti može da dostigne Liverpul, ali je u domenu naučne fantastike pa se ni najveći optimisti među navijačim još uvek aktuelnog prvaka ne nadaju da se za 11 utakmica može nadoknaditi minus 20 bodove.

Ako danas pobede "građani" će zadržati mesto u prva četiri, dok u slučaju poraza mogu da padnu čak na osmo meto, a u teoriji i na deveto. Sve zavisi od toga kako će sutra odigrati Čelsi protiv Lestera i Bornmut protiv Totenhema, a prekosutra Njukasl protiv Vest hema.

Današnji rival je hit ove sezone u Premijer ligi. "Šumari" iz Notingema odavno nisu igrali bitnu ulogu u prvenstvu Engleske, a ove sezone su na pragu plasmana u Ligu šampiona. Trenutno su treći na tabeli sa bodom više od Sitija, a ni drugoplasirani Arsenal im nije previše pobegao.

U poslednja dva meseca igrali su nerešeno sa Liverpulom i Arsenalom. Dobro im ide i u Ef-Ej kupu, gde su stigli do četvrtfinala.

Odbranom nekadašnjeg dvostrukog šampiona Evrope, četvrtom najčvršćom u Premijer ligi, majstorski komanduje reprezentativac Srbije Nikola Milenković. Nije ga bilo u sastavu za osminu finala Kupa protiv Ipsviča, jer je njega i Neka Vilijamsa čuvao za ovaj meč menadžer Nuno Espirito Santo, ali danas će njih dvojica sa Ainom i Muriljom činiti poslednji bedem pred golmanom Selsom.

Menjao je i Pep Gvardiola za Plimut, protiv koga je svih 90 minuta odigrao tinejdžer Niko O'Rajli i iskoristio to na najbolji mogući način, sa dva gola protiv davljenika u Čempionšipu. Da li će to biti dovoljno da ga španski stručnjak uvrsti i danas u prvih 11 teško je pretpostaviti. On je inače standardan u domaćim kupovima, ali je odigrao i nekih pola sata u Premijer ligi, kao i 11 minuta u Ligi šampiona, doduše protiv Sparte iz Praga. Teško da će početi utakmicu, jer čak i oni prvotimci Sitija koji su igrali protiv Pliuta imali su nedelju dana da se odmore.

"Građani" su postigli tri gola protiv Foresta ranije ove sezone, a postigli su još 14 u pet međusobnih susreta pre toga.

Notingem nema prvenstvenu pobedu nad Sitijem od davne 1997. godine kada su obe ekipe igrale u Čempionšipu, a otkad su 2009. godine dobili u FA kupu imaju samo jedan prvenstveni remi, 1:1 pre ravno dve godine, kada je izjednačujući gol za "šumare" postigao Kris Vud kome je to bio prvenac u cvenom dresu. Novozelanđanin je danas najbolji strelac Notingema i četvrti na listi strelaca u Premijer ligi.

