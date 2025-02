ŠAMPION NEĆE POLOŽITI ORUŽJE: Leverkuzen svim silama napada neprikosnoveni Bajern koji bi da okonča snone "farmaceuta" o odbrani titule

APSOLUTNI derbi 22. kole Bundeslige igra se na "Baj areni" gde će branilac titule Leverkuzen ugostiti akutuelnog lidera, neprikosnoveni Bajern iz Minhena (18.30).

Foto: Profimedia

Večerašnji meč ima ozbiljne šampionske implikacije, nosi ogroman značaj i po njegovom završetku slika u borbi za titulu će biti mnogo izlgednija.

Pre derbi se u boljoj situaciji nalazi Bajern, neprikosveni Bavarci melju sve pred sobom i samouvereno drže prvo mesto na tabeli sa osam poena prednosti u odnosu na Levekruzen.

Ako se na to doda da je do kraja ostalo još 13 utakmica, jasno je da šampioni večeras moraju napasti čitav plen jer će Bajern retko gde, ako i uopšte ispuštati bodove u završnoj trećini prvenstva.

Samopouzdanje "farmaceutima" da mogu zakuvati bitku za prvo mesto daje to što ne znaju za poraz od Bajerna na poslednjih pet međsuobnih duela od kojih su tri pripala njemu.

Ove sezone sastali su se dva puta, remizirali su u prvenstvu (1:1) dok je u kupu na "Alijanc areni" bolji bio Leverkuzen (1:0).

Što se tiče forme, ona blago favorizuje Bajern koji dominira Bundesligom i upisao je sedam uzastopnih ligaških pobeda, dok je domaćin u poslednje vreme počeo da "štuca" i remizirao je dva puta na minula tri bundesligaška obračuna (Volfsburg, Lajpcig).

Takođe, vredi podsetiti da niko ne igra dobro u gostima kao četa Vensana Kompanija koja je na deset utakmica na strani u Bundesligi ostvarila sedam pobeda i sakupila impresivna 23 boda, najviše od svih timova u ligi.

Doduše, domaći rekord Leverkuzena je takođe sjajan, na 11 mečeva je upisao osam trijumfa uz 26 osvojenih poena i jedino je Bajern bolji od njih po tom parametru (31 bod).

Bitna stvar je koja je poprilično dobra u oba tabora, Ćabi Alonso nema problema sa izostancima i imaće najjači tim na raspolaganju, dok Kompani ne može da računa jedino na Alfonsa Dejvisa kojeg nema već nekoliko utakmica i belgijski stručnjak se navikao na njegovo odsustvo.

Zanimljiva stvar kod obračuna prvog i drugog na tabeli u Bundesligi je to što lider skoro nikada ne pobeđuje, samo je jednom to poštlo za rukom ekipi koja je prva u trenutno odigravanja utakmica na poslednjih sedam duela, a to je bio upravo Leverkuzen koji je prošle sezone pred svojim navijačima "samleo" Bajern (3:0).

Verujemo da Levrkuzen može zakuvati bitku za titulu, imaće sjajnu podršku sa tribina, pokazao je da zna kako se pobeđuje Bajern pod Alonsom, a i Bavarci su preko nedelje imali neugodno gostovanje Seltiku u Ligi šampiona, tako da bi umor mogao postati faktor u drugom poluvremenu večerašnjeg derbija.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS