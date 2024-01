JUŽNA KOREJA ČEKA NA TITULU 64 GODINE: Vreme je da Son i družina prekinu post!

U prvoj utakmici današnjeg programa Azijskog kupa sastaće se Južna Koreja i Bahrein (12:30).

FOTO: AP/Tanjug

Južna Koreja ja aspolutni favorit za osvajanje titule na ovom takmičenju koju čekaju pune 64 godine. Savez je postavio Jirgen Klinsmana na klupu, a nemački stručnjak je okupio najjači mogući sastav.

Ekipu svakako predvodi kapiten Totenhema Son, tu su još i mnogi kvalitetni fudbaleri poput Kim Min Džeja, Hvang Hi Čana, Kang In Lija, a ne treba ni zaboraviti vezistu Crvene zvezde, Hvang In Buma.

''Azijski tigrovi'' u dobrom raspoloženju dolaze na turnir, vezali su šest pobeda u svim takmičenjima, a u generalnoj probi pred samo takmičenje savladali su Irak sa 1:0.

Danas će za rivala imati Bahrein koji po inidividualnom kvalitetu ne može da se poredi sa Južnom Korejom i selektor Huan Antonio Pizi će se verovatno opredeliti za veoma defanzivnu igru.

Pored ovih ekipa u grupi ''E'' su još Malezija i Jordan i u duelima sa njima će ''crveni'' tražiti bodove koji bi mogli da ih odvedu u nokaut fazu.

Južna Koreja i Bahrein su se sastali u osmini finala poslednjeg Azijskog kupa i tada su ''azijski tigrovi'' slavili posle produžetaka sa 2:1, a mi očekujemo da danas budu dosta ubedljiviji.

NAŠ TIP: 1&|1+ (kvota 1,45)

