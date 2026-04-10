Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

10. 04. 2026. u 10:53

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

Fabrizio Carabelli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia;

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Vest hem - MANČESTER S. 1:1

Bornmut - MANČESTER J. 2:2

Brajton - LIVERPUL 2:1

Monako - MARSELj 2:1

Inter - ROMA 5:2

ŠTUTGART - Dortmund 0:2

PORTO - Famalikao 2:2

ATLETIKO M. - Barselona 1:2

Majorka - REAL M. 2:1

Spartak M. - LOKOMOTIVA 2:1

NAREDNI MEČEVI

petak

MARSELj - Mec 1 1.25

ROMA - Piza 1 1.35

REAL M. - Đirona 1 1.25

subota

LIVERPUL - Fulam 1 1.63

Sevilja - ATLETIKO M. X2 1.36

nedelja

Čelsi - MANČESTER S. X2 1.33

ŠTUTGART - Hamburg 1 1.45

Estoril - PORTO 2 1.40

LOKOMOTIVA - Dinamo Mah. 1 1.62

ponedeljak

MANČESTER J. - Lids 1 1.63

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

