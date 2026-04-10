IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Vest hem - MANČESTER S. 1:1
Bornmut - MANČESTER J. 2:2
Brajton - LIVERPUL 2:1
Monako - MARSELj 2:1
Inter - ROMA 5:2
ŠTUTGART - Dortmund 0:2
PORTO - Famalikao 2:2
ATLETIKO M. - Barselona 1:2
Majorka - REAL M. 2:1
Spartak M. - LOKOMOTIVA 2:1
NAREDNI MEČEVI
petak
MARSELj - Mec 1 1.25
ROMA - Piza 1 1.35
REAL M. - Đirona 1 1.25
subota
LIVERPUL - Fulam 1 1.63
Sevilja - ATLETIKO M. X2 1.36
nedelja
Čelsi - MANČESTER S. X2 1.33
ŠTUTGART - Hamburg 1 1.45
Estoril - PORTO 2 1.40
LOKOMOTIVA - Dinamo Mah. 1 1.62
ponedeljak
MANČESTER J. - Lids 1 1.63
Preporučujemo
Komentari (0)