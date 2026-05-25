VI STE IZUZETAN DRŽAVNIK Vang Huning Vučiću uputio moćne reči: Naše čelično prijateljstvo pušta sve čvršće korene među našim narodima

KANADSKA pokrajina Alberta, bogata naftom, održaće u oktobru referendum o napuštanju Kanade, ali pokrajinska premijerka je rekla da to zapravo neće biti glasanje o samom otcepljenju. Premijerka Danijel Smit rekla je da će birači umesto toga odlučivati o tome da li je došlo vreme za održavanje referenduma o izlasku iz Kanade.