Politika

DOBRO DOŠLI, DRAGI PRIJATELJU: Vučić sa premijerom Kine

В. Н.

25. 05. 2026. u 04:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članom Stalnog komiteta 20. Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i premijerom Državnog saveta Narodne Republike Kine Li Điangom

ДОБРО ДОШЛИ, ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ: Вучић са премијером Кине

Na samom početku sastanka premijer Kine poželeo je dobrodošlicu predsedniku Vučiću rečima: "Dobro došli dragi prijatelju". On je istakao da će se saradnja Kine i Srbije nastaviti.

Nakon ovog sastanka predsednik Vučić postavio je post na Instagramu:

- Izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom NR Kine Li Điangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.

Ponovio sam da je za našu zemlju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu našem ekonomskom razvoju kroz ulaganja, infrastrukturu i nove tehnologije. Upravo je ta saradnja vratila život mnogim fabrikama, rudnicima, putevima i prugama i donela novu veru i sigurnost brojnim građanima. Zato smatram da je ovo istorijska poseta i da će ovi razgovori biti od najvećeg značaja za našu zemlju, narod i nacionalne interese.

Posebnu zahvalnost izrazio sam predsedniku Si Đinpingu na ličnom zalaganju, iskrenom odnosu prema našoj zemlji i podršci koju pruža u najvažnijim trenucima za naš narod i državu. Zahvaljujući njegovoj viziji i međusobnom poverenju koje smo izgradili, odnosi dve zemlje dostigli su istorijski najviši nivo.

Naglasio sam da snažno podržavamo politiku jedne Kine, dok inicijativu „Pojas i put” vidimo kao dragocen doprinos povezivanju država, ravnomernijem razvoju i očuvanju globalne stabilnosti. Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo još snažnije političke, ekonomske i kulturne veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenom razumevanju naših naroda.

