SRBIJA JE ZGROŽENA: Nezabeleženo divljanje huligana, svet u šoku (UZNEMIRUJUĆI VIDEO SNIMAK)
Srbija je zapanjena onim što se dogodilo ovog vikenda.
Po završetku fudbalske utakmice u kojoj je Radnički iz Kragujevca odigrao kod kuće 2:2 sa Javorom (i opstao u ligi), maskirani huligani upali su na teren i počeli da jure, a potom i biju fubalere domaćeg kluba.
Snimci iz Kragujevca brzo su obišli svet, nažalost, zbog brutalnosti nasilnika.
Oni ne samo da su fizički pretili svojim dojučerašnjim "ljubimcima", već su, ako neko od njih nije odmah ustuknuo i glavom bez obzira pobegao u svlačionicu, počeli da ga biju.
Naročito su teško prolazili oni koji bi se suprotstavili, prosto želeći da se fizički odbrane od fizičkog nasrtaja, jer bi tada po dvojica, trojica huligana rukama i nogama kažnjavali takav otpor.
Pred vama je jedan od video snimaka tih incidenata.
Imajući u vidu da je u pitanju scena eksplicitnog nasilja, molimo sve maloletne osobe, kao i one kojima bi od takvog sadržaja moglo da pozli, da ne emituju ovaj snimak na svojim uređajima.
Ponavljamo, snimak je uznemirujuće sadržine.
Najnovije vesti iz srpskog fudbala!
SPREMA SE NEZABELEŽENA KAZNA U SRPSKOM FUDBALU?! Navijači tukli fudbalere Radničkog, a klub iz Kragujevca čeka nešto čega dosad nije bilo...
Podsetimo, u nedelju su fudbaleri TSC-a ispali iz Superlige, dok su Mladost iz Lučana i Radnički iz Kragujevca izborili opstanak.
To je epilog uzbudljivog poslednjeg kola plej-auta nakon kojeg se TSC, koji je pre dve godine bio predstavnik Srbije u Ligi Evrope, pridružio Napretku, Spartaku i Javoru na putu u Prvu ligu.
U nedelju su postignuti sledeći rezultati u plej-autu Superlige: IMT – TSC 1:1, Radnički Niš – Spartak 2:1, Radnički Kragujevac – Javor 2:2, Mladost – Napredak 1:0.
Tabela plej-aut dela Superlige Srbije za sezonu 2025/2026
DRAMA DO SAMOG KRAJA: Volfsburg bi da izbegne veliku bruku, dok Paderborn sanja povratak u Bundesligu
VELIKA drama očekuje nas večeras na "Houm deluks areni" gde će od 20.30 ekipa Paderborna ugostiti Volfsburg u revanš utakmici baraža za Bundesligu. Na prvom susretu nije bilo pobednika (0:0), tako da je sve otvoreno pred večerašnji meč koji nosi ogroman ulog.
25. 05. 2026. u 08:30
Komentari (0)