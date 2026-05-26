Svet

RUSKI GNEV SE SPUSTIO NA ODESU: Grad razaraju eksplozije, paklena odmazda ne jenjava

Симеуновић А. Милош

26. 05. 2026. u 00:00

JEDNA osoba je poginula, a četiri su povređene u večerašnjem ruskom napadu na Odesu, saopštio je načelnik Odeske vojne administracije Serhij Lisak.

 - Upravo smo saznali da je jedna od povređenih osoba preminula. Lekari su se do poslednjeg trenutka borili za njen život, ali su povrede bile previše teške - naveo je Lisak na Telegramu, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u napadu je oštećen infrastrukturni objekat, dok je udarni talas polomio prozore na obrazovnoj ustanovi i obližnjim stambenim zgradama. Specijalisti regionalne administracije trenutno procenjuju razmere nastale štete.

Ukrajinska agencija Ukrinform prethodno je prenela da je Odesa večeras bila meta ruskog udara u kojem je bilo više povređenih.

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući
Svet

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo
DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

25. 05. 2026. u 16:36

BOLSONARO DOŠAO KOD TRAMPA: Hoće pare da ruši starog vuka Lulu
BOLSONARO DOŠAO KOD TRAMPA: Hoće pare da ruši starog vuka Lulu

BRAZILSKI desničarski senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara i potencijalni kandidat na predsedničkim izborima 2026. godine, doputovao je u Vašington, gde očekuje moguće sastanke na visokom nivou, uključujući i susret sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, rekli su danas izvori za Rojters.

25. 05. 2026. u 22:44

