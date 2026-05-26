RUSKI GNEV SE SPUSTIO NA ODESU: Grad razaraju eksplozije, paklena odmazda ne jenjava
JEDNA osoba je poginula, a četiri su povređene u večerašnjem ruskom napadu na Odesu, saopštio je načelnik Odeske vojne administracije Serhij Lisak.
- Upravo smo saznali da je jedna od povređenih osoba preminula. Lekari su se do poslednjeg trenutka borili za njen život, ali su povrede bile previše teške - naveo je Lisak na Telegramu, preneo je Ukrinform.
Prema njegovim rečima, u napadu je oštećen infrastrukturni objekat, dok je udarni talas polomio prozore na obrazovnoj ustanovi i obližnjim stambenim zgradama. Specijalisti regionalne administracije trenutno procenjuju razmere nastale štete.
Ukrajinska agencija Ukrinform prethodno je prenela da je Odesa večeras bila meta ruskog udara u kojem je bilo više povređenih.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSI ELIMINISALI BRITANCA: Ratovao na strani Ukrajine, život položio u tuđini
24. 05. 2026. u 23:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
Komentari (0)