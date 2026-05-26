"OVO MESTO JE ČUDESNO, JA OVAKO NEŠTO NIKADA NISAM VIDEO" Vučić obišao kompaniju "Xiaomi" (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je Xiaomi i razgovarao sa rukovodstvom te kompanije.
- Mnogo toga sam mogao ovde da naučim, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla. Ovo mesto je čudesno, ja ovako nešto nikada nisam video.
Sve je automatizovano, sve radi dve hiljade robota, koji u dve smene izbace 1.500 automobila. Pozvali smo ih, ako krenu da razmišljaju u ulaganja u Evropi, da izaberu Srbiju, a pozvali smo ih i da prikažu svoje proizvode na EXPO 2027 - napisao je Vučić na svom Instagramu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
Komentari (0)