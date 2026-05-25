VUČIĆ SE OBRATIO NAKON ISTORIJSKOG SASTANKA SA ĐINPINGOM: Ponosan sam i srećan! Verujem da su nam široko otvorena vrata (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine.

Predsedništvo Srbije

Vučić se obratio nakon susreta sa predsednikom Si Đinpingom, kao i potpisivanja 23 bilateralna sporazuma između Srbije i Kine u različitim oblastima.

Predsednik je u Kini odlikovan Ordenom prijateljstva od strane predsednika Sija.

- Još jednom, posebno sam srećan i ponosan na kraju dana, ponosan na Srbiju. Lično sam srećan zbog rezultata sastanka. Verujem da ćemo imati prilike da analiziramo. Verujem da su nam široko otvorena vrata, da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, za poslove, veća primanja. Mi danas želimo da ostvarimo rezultate još bolje i veće - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da su mnogo toga uradili.

- Danas smo prvi u regionu po prosečnim platama. Partnerstvo sa Kinom nam je donelo neverovatne stvari. Mnogo toga smo uspeli da uradimo. Insistirao sam posebno da uradimo za jug Srbije i Pomoravlje. Verujem da ćemo uspeti. Prihvatio je predsednik Si ulaganja u fabriku veštačke inteligencije - dodao je Vučić.

O ordenu

- To je orden je zaslužila Srbija. Ja sam posebno ponosan, zahvalan svima, posebno svojom porodicom. Voleo bih da ga sa ponosom čuvaju i Danilo i Vukan i Milica. Čovek radi i bori se za svoju zemlju. To rade zato što im smeta rad. Naravno da sam se osećao posebno, ovo je jedna od dve najveće sile sveta. Ovo je zemlja koja nas je podržavala, koja nije priznala nezavisnost KiM. Na kraju, lepo je kada posle mnogo truda i rada dobijate priznanje. Jedan divan i nezaboravan trenutak. Uvek ću biti zahvalan narodu Kine i predsedniku Siju. Morate da se ponašate a verovatno bih sebe dao malo oduška i ponašao se nešto drugačije. Predsednik Si se javio na sastanak i rekao da se orden dodaje po strogim procedurama. Mislim da je samo predsedniku Putinu lično uručio Si, ja sam drugi. Šta još da živim - rekao je predsednik.

- Predsednik Si je rekao da uvek imaš stvari koje nisu stigli, koje žele da nastaviš. To je ono što vidiš kod predsednika Sija - dodao je Vučić.

O blokaderima

O navodima Sija da nikada nije oklevao u podršci Kini, a blokaderi kažu da ga nema u kineskim medijima, kaže Vučić:

- Nema me taman toliko koliko je njih bilo 200 hiljada. ja nisam verovao da poseta Kineskom zidu može toliko pažnje da izazove. Pomenuli ste jednu mnogo važnu stvar. Šta je to novo u našim odnosima? Govorili smo kako da osnažimo jug Srbije. Verujem da ćemo uskoro moći da obrađujemo ljude, sa dolaskom nekih od kineskih kompanija, za najkasnije mesec dana. To znači da najotvorenije razgovaramo. Mi već dosta radimo sa njima, nastavljamo. Počinjemo da razgovaramo o visokim tehnologijama, robotima, veštačkoj inteligenciji... Samo da uđemo u taj lanac snabdevanja poluprovodnicima. Dalje raste poverenje. Dogovorili smo češće konsultacije oko spoljnotrgovinskih tema. Naravno da predsednik Si zna mnogo više od mene posle susreta Trampa i Sija. U svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora. Verujemo da za neku godinu možemo doći do milion kineskih turista.

- Savremeno doba, nije uvek najvažnije šta si radio, nego da odgovoriš za sve neistine - ističe predsednik.

O navodima da Srbija vodi u finansijsku zavisnost od Kine, kaže Vučić:

- Ajde da analiziramo nešto. Pare su pare, bilo koje pare. Srbija je nisko zadužena zemlja. Mi sa kime god da radimo moramo da vodimo računa o visini javnog duga. Međutim, imali smo problem sa deficitom. Mi nismo danas napisali kreditna zaduženja. Mi smo veoma nisko zadužena zemlja, vodimo računa o budućnosti svoje dece. Od nas ima tri ili četiri zemlje EU koje su manje zadužene od nas. Imam 4,5 miliona na račun. Imamo zlata, investicioni kreditni rejting. Mi ovo radimo zbog sebe, da se borimo za svoju zemlju, odlično znamo šta radimo.

O izveštaju Stejt odeljenja, predsednik kaže:

- Mi poštujemo to što rade, primili smo k znanju. Radićemo sa Amerikancima. Velika sila.

- Svaki put koji gradite je na ponos ljudi i znači zemlji. Potreban je ogroman rad, trud i veliko znanje. Ne može to kako mali Đokica zamišlja, a nema to veze sa Đokićem - poručio je Vučić.

O Kosovu

- Pomenuo sam danas i govorili smo o Kosovu. Čvrsta jasna, nedvosmislena i nepokolebljiva podrška Kine Srbije. Kao i podrška Srbije Kini. Snažna i uzajamna podrška, uz poštovanje međunarodnog prava - rekao je Vučić.

O napretku Kine

- Razmislite o tome što sam vam rekao jutros. Godine 2021. sve je okrenuto u svetu naopačke i tada je to predsednik Si konstatovao. Kina pobeđuje i više niko ne može da je prestigne. Stavite koji god želite proizvod i Kina će ga napraviti bolje, a jeftinije.

Kada neko radi i bori se kao što se narod ovde bori niko to ne može da pobedi.

Cena nafte

- Ja mislim da predsednik SAD nije još doneo odluku. Obradovao sam se kad sam video da je jutros bila nafta jeftinija. Mnogo bih voleo da ste čuli kako sam se jutros obradovao kada je nafta bila 100 dolara po barelu, ali nisam siguran da će to tako lako da ide.

Neko mora da prizna da je poražen, a nisam siguran da će neko to hteti da prizna.