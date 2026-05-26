SUKOB BLOKADERA SVAKIM DANOM RASTE: Manojlović tužio portal u vlasništvu Gruhonjića, želja za novcem im ruši "prijateljstvo"
SAVO Manojlović koji je na čelu stranke "Kreni-promeni" tužio je portal Autonomija gde je ideolog blokadera Dinko Gruhonjić direktor, ali je izdavač Nezavisno društvo novinara Vojvodine, čija je predsednica Ana Hegediš Lalić!
Podsećamo, na njihovoj tribini, u decembru 2025 godine, glavna urednica Dinkove Autonomije Branka Dragović isprozivala je Sava Manojlovića, tvrdeći da je on NAVODNA OPOZICIJA.
Shodno ovom sukobu nameću se brojna pitanja - Kako je Savo od navodne opozicije, za samo godinu dana, postao blokaderski svedok i toliki miljenik Blokadera? Zašto Savo Manojlović hoće da uzme pare od Ane Hegediš Lalić i Dinka Gruhonjića?
Ali jedno je sigurno - blokaderi ne mogu jedan dan bez sukoba, a svaki sukob je samo oko toga ko će uzeti više para!
