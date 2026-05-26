TENISKI SVET U ŠOKU! Rafael Nadal nije mogao više da ćuti: Da nisam koristio lekove osvojio bih 10 gren slemova manje

Netfliks je najavio premijeru nove dokumentarne serije "Rafa" o jednom od najvećih tenisera svih vremena, Rafaelu Nadalu. Serija, koja će na striming platformu stići 29. maja, donosi do sada neviđen uvid u život sportske legende. Gledaoci će imati priliku da vide ekskluzivne snimke i intiman portret šampiona, njegove porodice i najbližeg tima, piše Netfliks.

Kroz četiri epizode, "Rafa" prati izuzetan put španskog tenisera, od njegovih početaka sa samo tri godine do povratka na teren 2024. Serija ne prikazuje samo evoluciju šampiona, već se bavi i fizičkim i emocionalnim izazovima koji su oblikovali njegovu karijeru, s posebnim fokusom na stalnu borbu s povredama, odnosno s "najupornijim protivnikom: sopstvenim telom".

Kombinujući svedočenja ljudi koji ga najbolje poznaju s retkim arhivskim materijalima, dokumentarac otkriva šta se krije iza legende i prikazuje iskrenu i ranjivu stranu superzvezde.

Kralj šljake je, na primer, otkrio kakvu je borbu vodio sa povredama koje su ga pratile gotovo od prvog dana karijere. On je od mladosti patio od sindroma Miler-Vajs, odnosno deformacije levog stopala. Da bi mogao da igra, morao je da koristi specijalnu patiku ali ni to nije bilo dovoljno.

– Moj problem je bio neizlečiv – objašnjava u dokumentarcu.- Jedino što je bilo moguće je da nekim promenama učine bol podnošljivijim.

Zato su pilule protiv bolova postale obavezan deo njegovog prtljaga na turnirima, kao reketi i ostala oprema.

– Bilo je vremena kada sam osećao konstantan bol. Moj fiziterapeut je morao da kontroliše koliko uzimam ovih lekova kako ne bih preterao. A onda sam jednog dana rešio ja odlučujem o tome koliko ću da uzimam. Više nikoga nisam konsultovao, jer sam znao da se niko neće složiti sa mnom.

Bio je svestan rizika.

– Uzeo sam mnogo više pilula protiv bolova nego što sam smeo. Zato sam imao dve perforacije creva. Ali da to nisam uradio, moja karijera bi bila katastrofa.

Kaže da ne žali zbog toga:

– Da nisam to radio, osvojio bih 10-12 gren slemova manje. Radost zbog igranja bila je jača od svega ostalog – ističe šampion 22 najveća takmičenja u svetu tenisa. Samo je Novak Đoković sa 24 uspešniji od njega u istoriji.

