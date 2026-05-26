PALA ODLUKA IZA ZATVORENIH VRATA! Selektor Srbije teška srca presekao: Evo koga nije zvao u reprezentaciju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupiće reprezentativce u utorak, čime će početi pripreme za predstojeće prijateljske utakmice protiv Zelenortska Ostrva i Meksiko.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

Kako prenosi Meridian sport, na spisku se našao defanzivac Strahinja Pavlović, iako su prvobitne informacije ukazivale da bi mogao da propusti junski reprezentativni termin.

Štoper Milana navodno je izrazio želju da bude deo nacionalnog tima uprkos napornoj sezoni u Italiji.

FOTO: AP/Alberto Saiz

Sa druge strane, isti izvor dodaje da napadači Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović neće biti na raspolaganju selektoru.

Obojica su tokom sezone imali probleme sa povredama, pa je procenjeno da nema potrebe za dodatnim rizikom.

Srbija će prvi prijateljski meč odigrati protiv Zelenortskih Ostrva 31. maja u Lisabonu, dok će četiri dana kasnije gostovati reprezentaciji Meksika, jednom od domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva.