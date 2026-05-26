PALA ODLUKA IZA ZATVORENIH VRATA! Selektor Srbije teška srca presekao: Evo koga nije zvao u reprezentaciju

Новости онлине

26. 05. 2026. u 06:30

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupiće reprezentativce u utorak, čime će početi pripreme za predstojeće prijateljske utakmice protiv Zelenortska Ostrva i Meksiko.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

Kako prenosi Meridian sport, na spisku se našao defanzivac Strahinja Pavlović, iako su prvobitne informacije ukazivale da bi mogao da propusti junski reprezentativni termin. 

Štoper Milana navodno je izrazio želju da bude deo nacionalnog tima uprkos napornoj sezoni u Italiji.

FOTO: AP/Alberto Saiz

 

Sa druge strane, isti izvor dodaje da napadači Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović neće biti na raspolaganju selektoru.

Obojica su tokom sezone imali probleme sa povredama, pa je procenjeno da nema potrebe za dodatnim rizikom.

Srbija će prvi prijateljski meč odigrati protiv Zelenortskih Ostrva 31. maja u Lisabonu, dok će četiri dana kasnije gostovati reprezentaciji Meksika, jednom od domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva.

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo
Fudbal

0 9

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

25. 05. 2026. u 16:36

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući
Svet

0 0

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

