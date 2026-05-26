KAKVA BOMBA! Trostruki prvak Evrope menja Sašu Obradovića na klupi Crvene zvezde

Ozbiljnoi se kuva u Zvezdi!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tokom leta crveno-bele očekuju veliki rezovi. Tokom jučerašnjeg dana se pojavila vest da se Miloš Teodosić vraća u Crvenu zvezdu, a sa njim bi trebalo i jedno dobro poznato ime.

Podsećanja radi, Crvena zvezda se rastala sa Sašom Obradovićem nakon eliminacije od Partizana u polufinalu ABA lige, a na njegovo mesto će Milan Tomić, samo privremeno. "Backdoor podcast" prenosi da su crveno-beli zainteresovani za angažman grčke legende Vasilisa Spanulisa, koji je inače veliki prijatelj Miloša Teodosića.

Navodno, čekao se epilog Fajnal-fora Evrolige, a kako je Olimpijakos osvojio titulu, Jorgos Barcokas će produžiti ugovor i prostora za pregovore sa Spanulisom više nema.

"Spanulis je želeo da se vrati u Olimpijakos, tim sa kojim je ispisao istoriju evropske košarke. Ali nakon pobede u Evroligi, "crveni" su "zaključali" Barcokasa i tako zatvorili vrata Spanulisu koji će morati posao da potraži negde drugde. Crvena zvezda je odlučno krenula, nude mu dvogodišnji plan i vide bivšeg plejmejkera ​​kao idealnog kandidata koji bi pomogao u usponu kluba", navodi se i dodaje:

"Pregovori su već u toku. Iza kulisa radi Miško Ražnatović, agent sa jakim vezama sa srpskim klubom, koji olakšava pregovore između strana".

Navodno, Aris iz Soluna je ušao u trku za njegov potpis, ali doskorašnji trener Monaka cilja Evroligu.

"Prelazak u Solun trenutno deluje malo verovatno. Razlog je jednostavan: Spanulis se dokazao kao čovek Evrolige - kao igrač, a sada želi da bude i kao trener. On traži projekat na visokom nivou, a Crvena zvezda se bolje uklapa u tu ambiciju od bilo koje druge opcije na stolu. Pregovori brzo napreduju, a konkretne informacije se očekuju u narednim danima - piše u tekstu.

Inače, Vasilis Spanulis je trostruki klupski prvak Evrope kao igrapč, dva puta sa Olimpijakosom i jednom sa Panatinaikosom.