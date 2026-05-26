KAKVA BOMBA! Trostruki prvak Evrope menja Sašu Obradovića na klupi Crvene zvezde
Ozbiljnoi se kuva u Zvezdi!
Tokom leta crveno-bele očekuju veliki rezovi. Tokom jučerašnjeg dana se pojavila vest da se Miloš Teodosić vraća u Crvenu zvezdu, a sa njim bi trebalo i jedno dobro poznato ime.
Podsećanja radi, Crvena zvezda se rastala sa Sašom Obradovićem nakon eliminacije od Partizana u polufinalu ABA lige, a na njegovo mesto će Milan Tomić, samo privremeno. "Backdoor podcast" prenosi da su crveno-beli zainteresovani za angažman grčke legende Vasilisa Spanulisa, koji je inače veliki prijatelj Miloša Teodosića.
Navodno, čekao se epilog Fajnal-fora Evrolige, a kako je Olimpijakos osvojio titulu, Jorgos Barcokas će produžiti ugovor i prostora za pregovore sa Spanulisom više nema.
"Spanulis je želeo da se vrati u Olimpijakos, tim sa kojim je ispisao istoriju evropske košarke. Ali nakon pobede u Evroligi, "crveni" su "zaključali" Barcokasa i tako zatvorili vrata Spanulisu koji će morati posao da potraži negde drugde. Crvena zvezda je odlučno krenula, nude mu dvogodišnji plan i vide bivšeg plejmejkera kao idealnog kandidata koji bi pomogao u usponu kluba", navodi se i dodaje:
"Pregovori su već u toku. Iza kulisa radi Miško Ražnatović, agent sa jakim vezama sa srpskim klubom, koji olakšava pregovore između strana".
Navodno, Aris iz Soluna je ušao u trku za njegov potpis, ali doskorašnji trener Monaka cilja Evroligu.
"Prelazak u Solun trenutno deluje malo verovatno. Razlog je jednostavan: Spanulis se dokazao kao čovek Evrolige - kao igrač, a sada želi da bude i kao trener. On traži projekat na visokom nivou, a Crvena zvezda se bolje uklapa u tu ambiciju od bilo koje druge opcije na stolu. Pregovori brzo napreduju, a konkretne informacije se očekuju u narednim danima - piše u tekstu.
Inače, Vasilis Spanulis je trostruki klupski prvak Evrope kao igrapč, dva puta sa Olimpijakosom i jednom sa Panatinaikosom.
SRBIJO, RADUJ SE! Potvrđeno - Jokić igra za Srbiju
25. 05. 2026. u 22:53
"DELIJE", RADUJTE SE! Zvezda dobila odlične vesti pred fajnal-for KLS u Nišu
25. 05. 2026. u 22:33
"TAKO JE I ORBAN..." Intervju koji će dići veliku prašinu u srpskom fudbalu!
25. 05. 2026. u 22:00
DRAMA DO SAMOG KRAJA: Volfsburg bi da izbegne veliku bruku, dok Paderborn sanja povratak u Bundesligu
VELIKA drama očekuje nas večeras na "Houm deluks areni" gde će od 20.30 ekipa Paderborna ugostiti Volfsburg u revanš utakmici baraža za Bundesligu. Na prvom susretu nije bilo pobednika (0:0), tako da je sve otvoreno pred večerašnji meč koji nosi ogroman ulog.
25. 05. 2026. u 08:30
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
25. 05. 2026. u 19:40
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
