TRAMP PONOVO ŠOKIRAO SVE: U sekundi je zavladao totalni muk

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je liderima nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja da očekuje da njihove zemlje potpišu mirovne sporazume sa Izraelom nakon što postignu sporazum o okončanju rata u Iranu.

Trampov zahtev je iznet tokom konferencijskog poziva u subotu, rekla su dva američka zvaničnika direktno upoznata sa razgovorom. Tramp je juče potvrdio vest na "Truth Social".

Rekao je da bi, pored mogućeg dogovora sa Iranom, zemlje Bliskog istoka trebalo da se pridruže Abrahamovim sporazumima - diplomatskoj inicijativi pokrenutoj tokom njegovog prvog mandata, koja je dovela do normalizacije odnosa nekih arapskih zemalja sa Izraelom.

- Većina zemalja bi trebalo da bude spremna da ovo učini istorijskim događajem - napisao je Tramp.

Konferencijski poziv o Iranu i Izraelu

U subotu je Tramp razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina o sporazumu sa Iranom.

Lideri, uključujući predsednika UAE Mohameda bin Zajeda, koji je zauzeo oštriji stav o ratu, izrazili su podršku, rekli su izvori za Aksios.

- Svi su rekli: 'Uz vas smo u ovom sporazumu. A ako ne uspe, bićemo uz vas' - rekao je jedan američki zvaničnik.

Tišina nakon Trampovog zahteva

Američki zvaničnik upoznat sa razgovorom rekao je da je Tramp najavio da će pozvati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ističući nadu da će u bliskoj budućnosti i izraelski lider biti na zajedničkom pozivu. Tramp je potom okupljenim liderima rekao da nakon rata sa Iranom očekuje da se svi koji još nisu deo Avramovih sporazuma pridruže i normalizuju odnose sa jevrejskom državom.

Njegov zahtev je izazvao iznenađenje, posebno među liderima Saudijske Arabije, Katara i Pakistana, koji nemaju diplomatske odnose sa Izraelom.

- Na liniji je zavladala tišina, a Tramp se našalio i pitao da li su još uvek tamo - rekao je jedan od zvaničnika. Tramp je dodao da će njegovi izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof pratiti to pitanje u narednim nedeljama.

