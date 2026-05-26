"GOTOVO SAM SUZU PUSTIO!" Reči predsednika Vučića o kojima bruji planeta: Kod nas Srba zahvalnost nikada ne umire

PREDSEDNIK Kine Si Đinping odlikovao je juče u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

Vučić je juče izjavio da mu predstavlja izuzetnu čast i ponos što je odlikovan Ordenom prijateljstva NR Kine, pa dodao da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsednik Si Đinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena.

- Poštovani predsedniče Si, dragi prijatelju, izuzetna mi je čast i izvanredna radost da u svoje ime i u ime Republike Srbije primim ovo najviše odlikovanje, Orden prijateljstva, od velikog prijatelja u najsvečanijoj prilici istorijske posete. Ovaj orden primam ne samo u svoje ime, iako sam najponosniji čovek danas, primam u ime jednog brojčano malog naroda, ali ponositog, dostojanstvenog, u ime srpskog naroda i svih drugih građana Srbije koji su se vekovima borili za svoju slobodu i voleli slobodu više od svega - rekao je Vučić nakon što mu je Si Đinping lično uručio orden.

Zahvalio je Siju što je to prepoznao i što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suverenitet i slobodu u nikada težim uslovima u savremenom svetu. Vučić je zahvalio i na svakoj vrsti podrške koju su Kina i predsednik Si pružili Srbiji od, kako je rekao, ekonomske, političke, do svake druge.

- Hvala Vam na tome što ste u teškim trenucima, kao veliki čovek, veliki predsednik prelepe i velike zemlje, bili uz srpski narod i uz građane Srbije. U politici postoji izreka da ništa kraće ne traje od zahvalnosti. Mi Srbi smo nešto drugačiji; kod nas zahvalnost će da traje večno, jer posle vaše istorijske posete Smederevu, već 10 godina radnici u našoj železari primaju redovne i veoma pristojne i dobre plate - kazao je Vučić.

Kako je dodao, posle Sijeve posete rešeni su problemi na istoku Srbije što se tiče rudnika bakra, a posle njegove istorijske posete 2024. pokrenut je novi ciklus investicija u Srbiji.

- Ali više od svega, uvaženi gospodine predsedniče, Vi ste uvek poštovali jednu malu zemlju, pokazivali respekt prema njoj i Srbi i građani Srbije to nikada ne mogu da zaborave - kazao je Vučić.

Navodeći da je informisan da je ovo drugi put da predsednik Si Đinping prisustvuje dodeli ordena, Vučić je istakao da je posebno ponosan na činjenicu što mu je Si uručio.

- Nema veće časti i većeg ponosa od mene - kazao je Vučić.

Navodeći da Srbi i Kinezi imaju sličnu poslovicu, da samo usred ogromne radosti muškarac i čovek ima pravo da zasuzi, što kod Srba kažu da muškarac nema pravo da zasuzi osim kad je radostan, Vučić je kazao da je gotovo suzu pustio da će mu lično predsednik Si uručiti orden.

- Ovaj orden nosi posebnu vrednost, satkan je od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše naše dve zemlje. Oslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojom se ponosimo, železara u Smederevu i rudnika bakra u Boru kojima je udahnut novi život - naglasio je Vučić.

Kako je naveo, u tom odlikovanju vidi podršku narodu i građanima Srbije.

- Vidim narode Srbije i Kine koji grade novu eru, novu budućnost koja se prepliće kroz sve četiri globalne inicijative predsednika Sija koje smo zdušno i snažno podržali. Stara kineska izreka kaže da se pravo zlato ne boji vatre. Mogao bih da dodam da se pravo prijateljstvo ne boji iskušenja. Republika Srbija i ja lično nikada nećemo zaboraviti sve ono što je NR Kina u teškim trenucima učinila za našu zemlju - kazao je Vučić.

Kazao je da je tokom svih ovih godina mnogo toga učio i naučio od predsednika Sija.

- Gledao sam kako brinete o svojoj zemlji i kada vam nije bilo lako. Sećam se kada smo nasamo razgovarali, nas dvojica, kada ste bili pod velikim pritiscima spolja i video sam jednog izuzetno hrabrog čoveka, čoveka spremnog da se bori za svoju zemlju, da štiti interese svoje zemlje. Vi ste veliki lider, ja predstavljam jednu malu zemlju, ali mi verujte da osim ogromnog poštovanja i ljubavi koju gajim i prema Vašoj zemlji i Vašem narodu, da se jednako takvom odlučnošću uvek borim za interese svoje Srbije koje volim najviše na svetu - rekao je Vučić.

Istakao je da ne može da zamisli u svojoj profesionalnoj karijeri neki lepši dan i veće priznanje.

- Hvala Vam na tome što ste učinili, ali to je i obaveza više za mene u budućnosti, da brinem o našim odnosima i da učinim sve da Srbija i Kina grade zajednicu, zajedničku budućnost baš onako kako ste vi predvideli. Mnogo Vam hvala na ovom prelepom priznanju, mnogo Vam hvala što ste to učinili za građane Srbije, za narod Srbije i mi smo ponosni na naše prijateljstvo i nastavićemo zajedno sa Vama da ga gradimo. Živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine i hvala Vam beskrajno - rekao je Vučić.

Ovaj orden ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, a dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i čuvale svetski mir.

Prva ceremonija dodele održana je 2018. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin postao je prvi dobitnik.

Među kasnijim dobitnicima bile su ugledne ličnosti iz Kine i inostranstva, poput prvog predsednika Kazahstana Nursultana Abiševiča Nazarbajeva, kubanskog lidera Raula Kastra Rusa.